בראש הגנב בוער הרכב: ניסה להבריח דלק ולמד את הלקח ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד שהגיע מרוסיה מלמד על הקשיים הגוברים בשוק הדלק במדינה. אדם שניסה להסתיר מכלי בנזין בתוך רכבו כדי לאגור כמות גדולה של דלק, מצא עצמו מתמודד עם תוצאה בלתי צפויה כאשר המכונית עלתה באש באופן פתאומי.

בתיעוד ניתן לראות את המכלים שהוכנסו לחלל הרכב במטרה לנצל את שטח האחסון הפנימי ולצבור מלאי דלק משמעותי. אולם התכנית השתבשה במהירות, כאשר אש פרצה ברכב והפכה את המהלך למסוכן ביותר.

בראש הגנב בוער הרכב: ניסה להבריח דלק ולמד את הלקח - צילום: רשתות חברתיות בראש הגנב בוער הרכב: ניסה להבריח דלק ולמד את הלקח | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:01