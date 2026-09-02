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משבר הדלק ברוסיה

חשב שהוא גאון: כך הסתיים הנסיון הרוסי להבריח דלק

על רקע משבר הדלק ברוסיה: אדם ניסה להסתיר מכלי בנזין ברכבו, אך המכונית עלתה באש • הייצור במדינה ירד ל-70% מהביקוש

בראש הגנב בוער הרכב: ניסה להבריח דלק ולמד את הלקח (צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד שהגיע מרוסיה מלמד על הקשיים הגוברים בשוק הדלק במדינה. אדם שניסה להסתיר מכלי בנזין בתוך רכבו כדי לאגור כמות גדולה של דלק, מצא עצמו מתמודד עם תוצאה בלתי צפויה כאשר המכונית עלתה באש באופן פתאומי.

בתיעוד ניתן לראות את המכלים שהוכנסו לחלל הרכב במטרה לנצל את שטח האחסון הפנימי ולצבור מלאי דלק משמעותי. אולם התכנית השתבשה במהירות, כאשר אש פרצה ברכב והפכה את המהלך למסוכן ביותר.

בראש הגנב בוער הרכב: ניסה להבריח דלק ולמד את הלקח
בראש הגנב בוער הרכב: ניסה להבריח דלק ולמד את הלקח| צילום: צילום: רשתות חברתיות

האירוע מתרחש על רקע קשיים מתמשכים בשוק הדלק הרוסי. שיבושים באספקת הדלק, הפסקות בפעילות מתקני זיקוק ומחסור מקומי גרמו בתקופות שונות לתורים ארוכים בתחנות התדלוק ולחששות ממחסור.

המשבר החריף בחודשים האחרונים. בסוף חודש אוגוסט הגיע ייצור הבנזין ברוסיה לכ-70% בלבד מהביקוש המקומי. על פי נתונים שפורסמו בסוכנות רויטרס, הייצור היומי עמד לקראת סוף החודש על כ-80 אלף טונות, בעוד הביקוש הקיצי הגיע לכ-115 אלף טונות ביום.

המצב הביא את רוסיה להגדיל באופן ניכר את יבוא מוצרי הדלק. במהלך חודש אוגוסט הובאו למדינה דרך הים כמעט 460 אלף טונות של דלקים, בניסיון לגשר על הפער שנוצר בשוק הפנימי.

עבור נהגים רבים הפך הדלק למוצר מבוקש, ובאזורים שבהם האספקה נפגעת החלו להופיע גם ניסיונות חריגים להשיג ולאגור אותו.

רוסיהבנזיןמשבר דלק
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