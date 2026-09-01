השופט טוני גראף בבית המשפט במחוז 4 בפרובו שביוטה צפוי למסור היום (יום ג') החלטה מכרעת בעניינו של טיילר רובינסון, בן 23. רובינסון נאשם ברצח הפעיל השמרני והפרו-ישראלי צ'רלי קירק, שנורה למוות במהלך דיון עם סטודנטים באוניברסיטת יוטה ואלי ב-10 בספטמבר האחרון.

השופט יקבע האם התשתית הראייתית מספקת כדי להעמיד את הנאשם לדין ברצח בנסיבות מחמירות, ובמקרה כזה - האם לאפשר לתביעה לבקש עבורו עונש מוות. רובינסון, שעבד בעבר כשוליית חשמלאי, מואשם כי ירה את היריות שגרמו למותו של קירק בן ה-31. האירוע, שתועד במצלמות אבטחה, עורר זעזוע בקרב הקהילה השמרנית בארצות הברית ונתפס כביטוי למתיחות הפוליטית הגוברת במדינה.

במהלך הדיונים המקדמים שנמשכו כשבוע, הציגה התביעה ראיות שלטענתה מוכיחות את אשמתו של הנאשם באופן חד-משמעי. בין הראיות: תוצאות בדיקות DNA המצביעות על כך שחומר גנטי של רובינסון נמצא על נשק הרצח, וכן מסמכים בכתב ידו של הנאשם המצביעים על תכנון מוקדם של המעשה.

על פי מסמכי החקירה שהוצגו, רובינסון כתב לשותפו לדירה כי תכנן את המעשה "קצת יותר משבוע" לפני ביצועו, והביע רצון לשמור את התכנון בסוד "עד שאמות מזקנה". התביעה טוענת כי הנאשם כיוון את מעשהו נגד קירק בשל עמדותיו הפוליטיות - טענה שעשויה לחזק את הדרישה לעונש מוות. כמו כן נטען כי המעשה סיכן את חייהם של נוכחים נוספים במקום, נסיבה מחמירה נוספת על פי חוק המדינה.

מנגד, צוות ההגנה של רובינסון מטיל ספק באמינות בדיקות ה-DNA וטוען כי המשטרה נמנעה מלבדוק כיוונים חקירה המצביעים על אפשרות למעורבותו של אדם אחר. הסנגורים דוחים את הדרישה לעונש מוות בטענה שהיורה פגע אך ורק ב"מטרה המיועדת" ולא סיכן אחרים באופן ממשי.

בנוסף, ההגנה מציינת כי אין ראיות לכך שהנאשם התנגד באופן אישי לעמדותיו הפוליטיות של קירק, וכי המניע האידיאולוגי שמציגה התביעה חסר ביסוס. ההגנה מדגישה כי רובינסון מעולם לא מימש את זכות ההצבעה שלו, ומשפחתו מתוארת כשמרנית ודתית.

אלמנתו של המנוח, אריקה קירק, המשמשת כיום כמנכ"לית ויו"ר הדירקטוריון של ארגון Turning Point USA שייסד בעלה ז"ל, נכחה בדיונים המקדמים. קירק הצהירה בעבר כי היא סולחת ליורה, אך נמנעה מלהביע עמדה בשאלת עונש המוות. משפחתו של צ'רלי פרסמה הצהרה לקראת פתיחת הדיונים, בה ביקשו לכבד את ההליך המשפטי ולשמור על פרטיותם.

לצד בני המשפחה הגיעו לבית המשפט גם תומכים בולטים, ביניהם דונלד טראמפ ג'וניור והפרשנים השמרניים ג'ק פוסובייץ וברנדון טייטום. במהלך הדיונים הוצגו בפני השופט סרטונים המתעדים את רגע הירי, ובהם נשמע קול הירייה שפגעה בקירק בצווארו. על פי הדיווח, השופט גראף נרתע לאחור בעת הצפייה, בעוד הנאשם לא הפגין כל תגובה.

במידה והשופט ימצא ביסוס לאישומים, ייתכן שייערך דיון הקראה רשמי בו יידרש רובינסון להשיב לאישומים. הנאשם טרם השיב לאישומים נגדו ואינו משתף פעולה עם החוקרים, כפי שמסר מושל יוטה הרפובליקני ספנסר קוקס. עם זאת, סביבתו הקרובה, ובמיוחד שותפו לדירה, משתפים פעולה באופן מלא עם רשויות החוק.