בית המשפט במחוז פרובו צפוי להחליט האם קיימת תשתית ראייתית להעמיד את טיילר רובינסון לדין ברצח הפעיל השמרני צ'רלי קירק • התביעה מציגה ראיות DNA ומסמכים בכתב יד ודורשת עונש מוות • ההגנה: המשטרה לא בדקה כיוונים אחרים
טיילר רובינסון, רוצחו המסתמן של צ'רלי קירק אינו משתף פעולה עם החוקרים, כך עולה מדברים שאמר מושל יוטה | לא ברור אם החוקרים יזדקקו להודאתו לצורך הגשת כתב אישום ביום שלישי הקרוב, שכן הוא הודה בפני בני משפחתו וקרוביו והם משתפים פעולה באופן מלא עם רשויות החוק (חדשות)
כוחות המשטרה המקומיים והפדרליים עדיין נמצאים במצוד אחרי האיש שרצח את צ'רלי קירק | בעוד הרוצח טרם נתפס, בשלב זה לא ידוע אם המשטרה מכירה את זהותו | לפי גורמים רשמיים, היורה עמד על גג במרחק של כ-130 מטרים מצ'רלי קירק והיה לבוש בבגדים שחורים | מסיבת עיתונאים בה ימסרו פרטים חדשים לציבור צפויה להתקיים בקרוב (חדשות, בעולם)
המשטרה בארה"ב עושה מאמצי על על מנת לתפוס את הצלף המיומן שירה באוהד ישראל - צ'ארלי קירק | החשודים שנתפסו בהתחלה שוחררו וכרגע אין חשודים בידי המשטרה, שעוברת מדלת לדלת באיזור הרצח על מנת לנסות לאתר אותו | הפרשן ברשת האמריקנית שהצדיק את הרצח - פוטר מעבודתו (חדשות)