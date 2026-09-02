בהחלטה דרמטית שנתקבלה אתמול (יום שלישי) בבית המשפט במחוז הרביעי בפרובו שביוטה, נקבע כי טיילר רובינסון בן ה-23 יועמד למשפט מוות בעקבות רצח הפעיל השמרני והפרו-ישראלי צ'רלי קירק. השופט טוני גראף דחה את טענות ההגנה שביקשה להסיר את אפשרות עונש המוות מהשולחן, וקבע כי מדובר במקרה בעל נסיבות מחמירות המצדיקות משפט כזה.

הנאשם, שהובא לאולם בית המשפט כשהוא אזוק ולבוש בחליפה אפורה, הכחיש את כל האישומים המיוחסים לו, לרבות האישום המרכזי של רצח בנסיבות מחמירות - עבירה הנושאת עונש מוות במדינת יוטה. במהלך הדיון נועץ רובינסון מספר פעמים עם צוות ההגנה שלו, אך לא גילה כל תגובה רגשית גלויה.

האירוע הטראגי אירע ב-10 בספטמבר 2025, כאשר קירק, בן 31, נורה למוות במהלך אירוע שהתקיים באוניברסיטת יוטה ואלי בעיר אורם. הירי, שתועד במצלמות אבטחה, עורר זעזוע בקרב הקהילה השמרנית בארצות הברית והפך לסמל למתיחות הפוליטית הגוברת במדינה.

התובע ריאן מקברייד הציג בפני בית המשפט מערך ראיות מקיף המצביע על מעורבותו של רובינסון באירוע. "קיים הר של ראיות המוכיח שהוא היורה", הצהיר התובע בפני השופט. לדבריו, הראיות כוללות ארבעה מרכיבים מרכזיים: תיעוד וידאו מצלמות האבטחה, ממצאי DNA, הודאות שמסר הנאשם, וראיות נסיבתיות נוספות.

על פי הראיות שהוצגו, חומר גנטי של רובינסון אותר על נשק הרצח - רובה שהיה בבעלות סבו של הנאשם - וכן על פריטים נוספים שנמצאו בזירת האירוע. בנוסף, התביעה הציגה הודעות שרובינסון שלח לשותפו לדירה, בהן הודה בביצוע המעשה.

התובע צ'אד גרונאנדר הוסיף והדגיש את חומרת המעשה: "הוא שיחק משחק רולטה בליסטי כשירה לעבר קירק שהיה מוקף באנשים. הוא שיחק, למעשה, בחיי אחרים". גרונאנדר ציין כי חלפו 356 ימים מאז האירוע, והגיע הזמן שהנאשם יועמד לדין.

התביעה הציגה בפני בית המשפט נסיבות מחמירות המצדיקות, לטענתה, את עונש המוות. הנקודה המרכזית שהודגשה היא העובדה שרובינסון ירה לעבר קירק כאשר זה היה מוקף באנשים רבים, ובכך סיכן את חייהם של עשרות נוכחים באירוע, כולל ילדים קטנים.

"הוא ירה לתוך קהל בנוכחות ילדים", טענה התביעה. תיעוד מצלמות האבטחה שהוצג בדיונים קודמים מראה כי רובינסון סייר בקמפוס מספר פעמים ביום האירוע, שוחח עם חברי ארגון TPUSA ואף אכל במסעדת צ'יק-פיל-איי, לפני שחזר למקום לבוש בבגדים שונים.

לפי התביעה, החלפת הבגדים נועדה להסתיר את הרובה שהחביא במכנסיו - "מכנסיים ארוכים כדי להסתיר את הרובה", כפי שנטען. הראיות שהוצגו בדיון המקדמי שהתקיים ביולי כללו ממצאי DNA של רובינסון על הרובה שהוסתר באזור מיוער סמוך לקמפוס.