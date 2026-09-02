תקרית חמורה אירעה אמש (יום שלישי) במחוז מארן שבצרפת, כאשר מנהל חברת תחבורה נאשם בכך שנהג באוטובוס לעבר עובדיו ששבתו מחוץ למתקן החברה. בעקבות האירוע נפגעו שני עובדים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

האירוע התרחש ביישוב בזאן, הסמוך לעיר ריימס. כחמישה ועשרים עובדים של "קבוצת דוויט" - חברה המפעילה שירותי אמבולנסים, אוטובוסים ומוניות - התייצבו בכניסה לאתר החברה במסגרת מחאה על תנאי העבודה שלהם. במהלך המחאה נפגעו שניים מהעובדים כתוצאה מנסיעת אוטובוס לעברם.

לורן דוויט, מנהל החברה, נעצר יחד עם נהג נוסף שלא השתתף בשביתה. השניים נחשדים בביצוע אלימות באמצעות נשק. לאחר מעצר קצר שוחררו שניהם באותו יום, אך רשויות החוק ממשיכות לחקור את המקרה.

אחד העובדים שהשתתף במחאה, המזדהה בשם קסבייה, תיאר את רגעי האימה: "זזתי ברגע האחרון. ראיתי אותו בולם בחדות. הקולגה שלי נפגע ממש מולי".

לדברי העובד, בסביבות השעה עשר בבוקר ביקש המנהל להוציא אוטובוס מהמתחם, והעובדים השובתים ניסו למנוע זאת. "הוא נכנס לאוטובוס, התקרב לשער, טס לעברנו ועצר. אז הקולגה שלי זז שני מטרים אחורה, והוא שוב האיץ לעברו עד למרכז הכיכר", תיאר העובד.

העובדים השובתים מביעים מחאה על מספר נושאים: התקנת מצלמות בכלי הרכב, תנאי שכר שלדבריהם אינם הולמים, והידרדרות ביחסי העבודה עם הנהלת החברה.

על פי עדויות שנמסרו, האוטובוס נסע כעשרה מטרים לעבר העובדים. בהמשך, נהג אחר נכנס לאוטובוס, פגע בעובדת נוספת ועזב את המקום. לאחר מכן חזר המנהל לאזור האירוע.

שני הנפגעים קיבלו טיפול רפואי בבית החולים. עובד שביקר את אחד הפצועים מסר: "הוא במצב רע מאוד, כואב לו מאוד הגב. אני חושב שהוא עוד לא מעכל מה שקרה לו".