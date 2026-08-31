כמעט רבע מאה חלפה מאז הפיגועים הנוראים במגדלי התאומים בניו יורק, אך השלכות האסון ממשיכות לגבות קורבנות. נתונים חדשים של התוכנית לבריאות מרכז הסחר העולמי מגלים עלייה חדה ומדאיגה במספר חולי הסרטן בקרב אלה שנחשפו לאזור ההרס.

על פי הנתונים, מספר מקרי הסרטן המאושרים במסגרת התוכנית זינק מ-3,204 בשנת 2015 ל-57,044 השנה – עלייה של כ-1,680 אחוזים בתוך עשור בלבד. מדובר בניצולים, תושבים, עובדים וכוחות חירום שנחשפו לאבק ולחומרים מסוכנים באזור.

הנתונים מצביעים על כך שלפחות 9,425 בני אדם כבר נפטרו ממחלות הקשורות לחשיפה באזור האסון – יותר משלושה פעמים ממספר ההרוגים בפיגועים עצמם, שעמד על 2,977 נפש.

עורך דין המייצג אלפי נפגעים, מייקל בראש, אמר לעיתון 'ניו יורק פוסט': "11 בספטמבר לא הסתיים ב-11 בספטמבר. שעון הסרטן מתקתק 24 שעות ביממה". לדבריו, משרדו מאבד בממוצע כשני לקוחות מדי יום, ובכל כ-50 דקות מאושר מקרה סרטן חדש במסגרת התוכנית.

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לסלי ליין, שעבדה בסמוך למגדלים ואובחנה שנים מאוחר יותר בסרטן נדיר בבלוטת התימוס, תיארה את התנאים לאחר הפיגועים: "אפשר היה לטעום את האבק ואת הדלק". היא הוסיפה: "במשך חודשים יכולת להרגיש את טעם הדלק באוויר. כל הזמן אמרו לנו שהאוויר בטוח. אני לא חושבת שהוא היה בטוח".