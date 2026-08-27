בצעד סמלי שמסמן שינוי במעמדה הבינלאומי של סוריה, ביצע נשיא המדינה אחמד א-שרע אתמול (יום ד') תשלום באמצעות כרטיס אשראי ויזה אמריקני בבית קפה במרכז דמשק העתיקה. הנשיא הגיע למקום בליווי נגיד הבנק המרכזי הסורי, מוחמד ספואת רסלן, והסרטון שפורסם על ידי מחלקת התקשורת הזרה הרשמית של סוריה מתעד את רגע התשלום - פעולה שנראית פשוטה אך לא הייתה אפשרית במדינה במשך למעלה מעשור וחצי.

העסקה בוצעה כעבור יממה בלבד מאז הוסרה סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור של ארצות הברית, מהלך שפתח בפני המדינה את השערים למערכת הכספים הבינלאומית לאחר שנות בידוד ממושכות. על פי הדיווחים, מדובר בעסקת כרטיס אשראי בינלאומית ראשונה מסוגה בסוריה מאז הטלת הסנקציות המרכזיות.

רסלן, שמונה לתפקיד נגיד הבנק המרכזי בחודש מאי האחרון, ציין במהלך האירוע כי מדובר ב"התחלה חדשה" עבור המערכת הבנקאית הסורית. חברת ויזה אישרה מצדה כי ביצעה בהצלחה בדיקת עסקה בינלאומית חיה בשטח סוריה, בשיתוף פעולה עם גורמים מקומיים ובינלאומיים. המהלך נתפס כחלק ממאמצי השלטון החדש בדמשק להשיב את סוריה למעגל הכלכלי העולמי לאחר תקופה ארוכה של ניתוק.