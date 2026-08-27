תיעד את אחיו הטייס ואת אשתו - והגרוע מכל קרה

אסון אווירי קשה אירע ביום רביעי האחרון באזור הררי בצפון איטליה, כאשר מטוס זעיר דו-מושבי התרסק לאחר שנתקל בכבלי מערכת רכבל באזור סכר קמפיצ'ולי שבאזור פיימונטה. שני הנוסעים שהיו במטוס - טייס ונוסעת - נספו במקום.

האירוע המזעזע התרחש בשעות הבוקר המאוחרות, באזור אגם קמפיצ'ולי שבעמק ואלה אנטרונה, בגובה של כ-1,400 מטר מעל פני הים, סמוך לגבול שווייץ. לפי הדיווחים שהגיעו מאיטליה, המטוס הקל פגע בכבלי הטלפריק שמעל למאגר המים, עלה באש ונפל אל הקרקע כשהוא בוער. הנספים זוהו כמהנדס בן 62 בשם אלסנדרו אנג'לו מוסצ'ינלי, תושב פרמנו, ואישה בת 63 בשם אנטונלה פגליארני ממילאנו. השניים יצאו מוקדם באותו בוקר לטיסה קצרה במטוס הפרטי הקטן. אולם מאחורי האסון מסתתר פרט מזעזע במיוחד, שהופך את האירוע לטראומטי ביותר.

תיעד את אחיו הטייס ואת אשתו - והגרוע מכל קרה - צילום: רשתות חברתיות תיעד את אחיו הטייס ואת אשתו - והגרוע מכל קרה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28

מתברר כי האיש שעמד על הקרקע ותיעד את הטיסה היה אחיו של הטייס, ובמקביל - בן זוגה של האישה שישבה במושב הנוסע. כך, תוך רגעים ספורים, נאלץ האיש לצפות במו עיניו במותם של שני בני האדם הקרובים אליו ביותר בעולם.

על פי הדיווחים מאיטליה, לאחר האסון נמצא האיש במצב של הלם עמוק.

כוחות החירום הוזעקו מיד למקום. צוותי כיבוי אש, משטרה ושירותי הצלה הגיעו לאזור, כאשר השטח ההררי והמרוחק הקשה על פעולות החילוץ והחקירה הראשונית.

החקירה שנפתחה צפויה להתמקד בשאלה כיצד הגיע המטוס למצב בו פגע בכבלי הרכבל. הערכות ראשוניות שפורסמו בתקשורת האיטלקית מצביעות על כך שהמטוס נקלע לאזור עם עננות ותנאי ראות ירודים, ובעת ניסיון לשנות מסלול הגיע אל הכבלים. עם זאת, מדובר בשלב מוקדם של החקירה, והרשויות עדיין בוחנות את מכלול הנסיבות.

הכבלים בהם פגע המטוס הם חלק ממערכת הטלפריק המשרתת את אזור הסכר. תיעודים מזירת האסון מראים את המטוס פוגע בכבלים, עולה בלהבות ולאחר מכן צונח אל הקרקע.