בבלי
אירוע ביטחוני במודיעין עילית

חשד לניסיון פיגוע ירי סמוך למודיעין עילית: תושב מתאר את רגעי האימה

תושב שהיה באזור ברכפלד מספר על רגעים מפחידים: "ראיתי ערבי יוצא עם מה שנראה כנשק ומתחיל לירות" • כוחות הביטחון הגיעו במהירות וערכו סריקות נרחבות בכפר הסמוך

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חיילים, אילוסטרציה (צילום: דובר צה"ל)

אירוע ביטחוני חמור התרחש בלילה באזור מודיעין עילית, כאשר דווח על ירי שמקורו ככל הנראה בכפר דיר קדיס הסמוך. בעקבות הדיווח הוכרז מצב אביר לילה ב׳ צבאי ביישוב, וכוחות ביטחון רבים הוקפצו למקום לביצוע סריקות מקיפות.

תושב שנכח באזור ברכפלד, בסמוך לכפרים הערביים, במהלך האירוע, העביר את עדותו ל'בבלי'. לדבריו, בעת שהותו במקום הבחין בערבים באזור, ולפתע ראה אדם יוצא ממבנה כשבידיו חפץ שנראה כנשק.

"שמעתי בומים, הסתכלתי וחשבתי שזה רובה. הוא התחיל לירות. ברחנו, היה שם קונטיינר כלשהו, אז ברחתי לקונטיינר", תיאר התושב את רגעי האימה.

לדברי התושב, המרחק בינו לבין הערבים שהבחין בהם היה קצר במיוחד - כ־200 עד 250 מטרים בלבד.

צה"לפיגוע ירימודיעין עיליתבבלידיר קדיס
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