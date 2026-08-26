פרטים נוספים מתגלים אודות מעצרו של החשוד הראשי ברצח ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושבייב, שנרצח ביום ראשון האחרון מחוץ למסעדה בתחנת דלק סמוך לקיסריה. החשוד נתפס במחסן בבניין מגורים רגיל בחדרה, בפעולה דרמטית שביצעו לוחמי היחידה המרכזית המיוחדת (ימ"מ).
על פי הדיווח שפורסם היום (יום רביעי) באתר וואלה, החשוד נעצר בתוך מחסן הממוקם בקומת הקרקע של בניין מגורים אזרחי בלב העיר חדרה. המעצר הפתאומי בשכונת מגורים מאוכלסת עורר בהלה ניכרת בקרב התושבים ובעלי העסקים הסמוכים, שלא ידעו כלל שבקרבתם מסתתר חשוד במעשה רצח חמור ובעל עבר פלילי כבד.
מעדויות של עדי ראייה ותושבים שנכחו במקום בשעת הפעילות המשטרתית, עולה תמונה של אירוע מתוח שהתרחש בשעות אחר הצהריים. בסביבות השעה חמש אחר הצהריים הגיעו למקום ארבעה כלי רכב מסחריים, מהם ירדו כחמישה עשר לוחמי ימ"מ חמושים, רעולי פנים ולבושים במדים, כך על פי הדיווח באתר וואלה.
הלוחמים פרצו במהירות אל המחסן, השכיבו את החשוד על הרצפה, אזקו את ידיו ורגליו וכיסו את עיניו. מיד לאחר מכן הגיעו למקום כעשרים בלשים שערכו חיפוש מקיף במחסן ובחצר הסמוכה ואספו ממצאים שונים.
תושבי האזור, שנחשפו באופן פתאומי לכוח המשטרתי המסיבי ולקולות הפריצה, סיפרו לאתר וואלה כי באותם רגעים היו משוכנעים שמדובר באירוע ביטחוני של חדירת מחבלים ותפיסת בני ערובה. רק לאחר מכן התברר להם שמדובר בתפיסת חשוד ברצח.
אירוע החיסול בקיסריה
המעצר מגיע בעקבות אירוע החיסול שהתרחש ביום ראשון האחרון מחוץ למסעדה במתחם תחנת דלק הסמוכה לקיסריה. יושבייב הגיע למקום לפגישה מתוכננת, וכאשר יצא לכיוון רכבו ארב לו יורה סמוך לפתח הכניסה וירה בו ממרחק קצר.
צוותי מד"א ביצעו ביושבייב פעולות החייאה ופינו אותו במצב קשה ביותר לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כפי שדווח קודם לכן, בכיר לשעבר במערכת האכיפה שניתח את התיעוד העריך כי מדובר במחסל מקצועי ביותר, אולי אף בשכיר חרב מחוץ לארץ.
סכסוך פלילי בן עשור
יושבייב נחשב לאחת הדמויות המרכזיות בעולם הפשע באזור חדרה והסביבה ועמד בראש המאפיה הקווקזית. לאורך השנים נקשר שמו בשורה של פרשות פליליות וסכסוכים אלימים.
בין היתר, עלה שמו בשנת 2015 במסגרת חקירת רצח האסיר המשוחרר אלצ'ין אבשייב, כמי שחשוד בשליחת המחסלים. שנתיים לאחר מכן, אחיו של אבשייב נקם וירה ביושבייב במהלך ניחום אבלים, פצע אותו באורח קשה ואף נשפט לשש שנות מאסר וחצי.
הסכסוך האלים בין הצדדים המשיך ללוות את מפת הפשיעה האזורית במשך למעלה מעשור, עד לחיסולו של יושבייב בקיסריה ולמעצרו של החשוד במחסן בחדרה.
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