פרטים נוספים מתגלים אודות מעצרו של החשוד הראשי ברצח ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושבייב, שנרצח ביום ראשון האחרון מחוץ למסעדה בתחנת דלק סמוך לקיסריה. החשוד נתפס במחסן בבניין מגורים רגיל בחדרה, בפעולה דרמטית שביצעו לוחמי היחידה המרכזית המיוחדת (ימ"מ).

על פי הדיווח שפורסם היום (יום רביעי) באתר וואלה, החשוד נעצר בתוך מחסן הממוקם בקומת הקרקע של בניין מגורים אזרחי בלב העיר חדרה. המעצר הפתאומי בשכונת מגורים מאוכלסת עורר בהלה ניכרת בקרב התושבים ובעלי העסקים הסמוכים, שלא ידעו כלל שבקרבתם מסתתר חשוד במעשה רצח חמור ובעל עבר פלילי כבד.

מעדויות של עדי ראייה ותושבים שנכחו במקום בשעת הפעילות המשטרתית, עולה תמונה של אירוע מתוח שהתרחש בשעות אחר הצהריים. בסביבות השעה חמש אחר הצהריים הגיעו למקום ארבעה כלי רכב מסחריים, מהם ירדו כחמישה עשר לוחמי ימ"מ חמושים, רעולי פנים ולבושים במדים, כך על פי הדיווח באתר וואלה.

הלוחמים פרצו במהירות אל המחסן, השכיבו את החשוד על הרצפה, אזקו את ידיו ורגליו וכיסו את עיניו. מיד לאחר מכן הגיעו למקום כעשרים בלשים שערכו חיפוש מקיף במחסן ובחצר הסמוכה ואספו ממצאים שונים.

תושבי האזור, שנחשפו באופן פתאומי לכוח המשטרתי המסיבי ולקולות הפריצה, סיפרו לאתר וואלה כי באותם רגעים היו משוכנעים שמדובר באירוע ביטחוני של חדירת מחבלים ותפיסת בני ערובה. רק לאחר מכן התברר להם שמדובר בתפיסת חשוד ברצח.