למרות שהסוף כנראה ידוע מראש, בדגל התורה - הסיעה הליטאית ביהדות התורה המורכבת מ'דגל התורה' ואגודת ישראל שמורכבת בעצמה מהסיעה המרכזית של חסידות גור, שלומי אמונים של פרוש והחסידויות הקטנות, ונציגי בעלזא, צאנז ווויז'ניץ, עדיין משתעשעים ברעיון של ריצה נפרדת בבחירות הקרובות, שתקנה חופש פעולה לרבנים הליטאים בכנסת.

אתמול חשף העיתונאי חנני ברייטקוף על כך שבדגל התורה מקיימים בשבועות האחרונים פגישות רבות בנוגע לפרישה מ'אגודת ישראל', למרות שכל בחירות הנושא עלה על השולחן ולבסוף יורד ברגע האחרון, הפעם, בכירי 'דגל התורה' מנסים בכל כוחם לקדם את המהלך יחד עם בתי גדולי ישראל.

מנגד - גורם מכיר נוסף ב'דגל התורה', מנסה לצנן את גובה הלהבות. לדבריו, כל הדיבורים על ריצה נפרדת הם בגדר "אוויר חם".

בכירים באגודה: גור לא מייצגת אותנו דוד קליין | 15:34 1

מסתבר, שביממה האחרונה האוויר נהיה חם הרבה יותר, עד כדי כך שהוא גורם לקשיי נשימה בחלק מהמפלגות. הדיווח של ברייטקופף מהשבוע שעבר על המגעים בין ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט המייצג את חסידות גור, לבין איש הכספים של דגל התורה משה שיפמן לקראת סגירת רשימת יהדות התורה - הקפיץ את השותפים הנוספים של גור באגודת ישראל - שלומי אמונים, בעלזא וצאנז שזעמו להתעדכן על המגעים דרך כתבה ב'כיכר השבת'.

ל'מערכת מעייריב' נודע שהסיבה לפיצוץ הגדול בתוך אגודה, היא לא רק הדיווח על המגעים של זייברט עם שיפמן, אלא בעיקר ניסיון של מוטי בבצ'יק לשבץ במקום החמישי של אגודת ישראל והעשירי ברשימת יהדות התורה לכנסת - נציג נוסף של גור מלבד גולדקנופף שישובץ במקום השני אחרי גפני.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ - עם כל הפרטים, התדרוכים, הדרמות והציטוטים המלאים.

מלונדון תצא תורה

רבני לונדון מחליטים להרים את הכפפה ולצאת למלחמת חורמה חסרת פשרות שתטלטל את מערכת החינוך כולה. מה שהחל כמחאה מקומית קטנה הפך לסופה סוחפת המאיימת להשבית את כל מוסדות הלימוד עד האחרון שבהם.

המשבר העמוק סביב מצוקת השיבוצים במוסדות החינוך הגיע לשיא רותח ודרמטי, לאחר שבחודש שעבר חתמו כלל רבני שכונת גולדרס גרין על מכתב חריג המורה שלא לפתוח את תלמודי התורה ובתי הספר לבנים כל עוד ישנם למעלה מ-20 תלמידים שלא שובצו.

אמש עלה המשבר מדרגה והתרחב בצורה דרמטית גם לגזרת הבנות. בפסק דין נוקב שהוציא בית הדין צדק של 'התאחדות קהילות החרדים' בלונדון, וחתומים עליו גדולי הרבנים ומנהיגי הקהילה, נקבעה חד-משמעית ההוראה הדרסטית - להשבית את הלימודים בכל הסמינרים ברחבי לונדון.

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טעות טראגית

מיזם תפילה מקורי שמתוכנן להתקיים בכותל המערבי בכ"ו תשרי תשפ"ז - השביעי באוקטובר 2026 עורר מהומה בישראל לאחר שגורמים מסויימים טענו כי האירוע יכלול תפילה המונית משותפת לנוצרים ויהודים כאחד במקום המקודש ביותר לעם היהודי.

ההתנגדות והניסיון לפגוע בגר"ש רבינוביץ', קיבלה תפנית מדהימה בשל עניין אחד אותו מתנגדיו של רב הכותל והמקומות הקדושים לא לקחו בחשבון: הקשר האישי והידידות העמוקה השוררת בין הגר"ש רבינוביץ' לבין המרא דאתרא הגר"א נבנצל.

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הפיראטים של קריית ספר

שרשרת הפסקות חשמל שהשאירו את תושבי העיר החרדית מודיעין עילית בעלטה מוחלטת בשעות הקריטיות של יום שישי בצהריים, הציתה זעם אדיר והובילה לפעילות חירום קדחתנית של הרשויות.

בזמן שחברת החשמל ממהרת להתקין שנאים חדשים תחת לחץ אדיר, מתברר כי הסכנה האמיתית אורבת מתחת לפני השטח בדמות חיבורים פיראטיים שמאיימים להחשיך את העיר כולה לקראת תקופת החגים.

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חוזרים הביתה

בדיוק במלאת שנה לכס ההכתרה ולכתו של אביו הגדול זצ"ל, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט עושה מעשה דרמטי, אורז את ביתו ונוטש מאחור את העיר בית שמש שבה ביסס את פעילותו, לטובת עיר הקודש והמקדש.

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