זקן הרבנים, הגאון רבי אביגדור נבנצל, רבה של העיר העתיקה בירושלים, פרסם מכתב הבהרה חד־משמעי בו הוא מבקש שלא לעשות כל שימוש במכתבו הקודם הנוגע לתפילת הענק המתוכננת בכותל המערבי לרגל יום השנה השלישי לאירועי ה-7 באוקטובר. הדבר בא לאחר שהוצגו בפניו הנתונים המלאים אודות אירוע המתוכנן להתקיים ברחבת הכותל המערבי.

במכתבו הראשון התבטא הגר"א נבנצל בחריפות כנגד מה שהוצג בפניו כ"תפילה משותפת ליהודים ונוצרים" בכותל. אולם התברר כי המידע שהוצג בפניו היה מוטעה, ובפועל אין מדובר בתפילה נוצרית ברחבת הכותל כלל אלא בשידור חי מהמקום, שמטרתו לחבר מיליוני נוצרים ברחבי העולם להבעת הזדהות עם מדינת ישראל והעם היהודי ביום השבעה באוקטובר.

ל'בבלי' נודע כי לאחר שהרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הציג בפני הגר"א נבנצל את מלוא הפרטים והנתונים על האירוע, פרסם הגר"א נבנצל מכתב חדש שבו כתב: "הנני מבקש בזה לא לעשות כל שימוש במכתב שהוחתמתי עליו, לאחר שהוצגו בפניי הנתונים אודות האירוע המדובר".