הרב אביגדור נבנצל

הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א משמש כרב העיר העתיקה בירושלים ורב הכותל המערבי, ונחשב לזקן הפוסקים וזקן רבני ירושלים. הרב נבנצל, תלמיד מובהק של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, מוכר כאחד מגדולי הפוסקים בדורנו ומשמש כמורה דרך הלכתי לאלפי תלמידים ומקושרים ברחבי העולם. למרות גילו המופלג, הרב נבנצל ממשיך להנהיג את קהילתו בעיר העתיקה ולהשפיע על החיים הציבוריים בירושלים.

בתקופה האחרונה זוכה הרב נבנצל לסיקור תקשורתי נרחב בעקבות התבטאויותיו בנושאים ציבוריים שונים. בצעד נדיר וחריג, שיגר הרב מכתב חיזוק אישי לתלמיד ישיבת פוניבז' שנעצר לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס, כאשר הרב נבנצל, שאינו נוהג להתבטא בנושאים ציבוריים, תקף בחריפות את מה שכינה "רדיפת לומדי התורה". בנוסף, הרב נבנצל יצא במכתב חריף כנגד תופעת היריקות על כמרים ואנשי דת בירושלים, וכינה זאת "חילול השם ופגיעה בקדושת ירושלים".

הרב נבנצל ידוע בפסיקותיו ההלכתיות המעמיקות בתחומים שונים, ובמיוחד בהלכות הקשורות לירושלים ולמקום המקדש. בין היתר, הרב עוסק בהלכות הקריעה על חורבן בית המקדש, מנהג שנתקן לישראל "שהרואה את מקום המקדש חייב בקריעה". פסיקותיו בנושאים אלו משמשות מקור סמכות הלכתי למאות אלפי מבקרים בכותל המערבי ובעיר העתיקה מדי שנה.

מעבר לפעילותו ההלכתית, הרב נבנצל משתתף גם בפעילות ציבורית חשובה. לאחרונה השתתף הרב בכינוס מיוחד של רבני קהילות בירושלים יחד עם נציגי פיקוד העורף, שנועד לחדד את האחריות של רבני הקהילות להזהיר על שמירת הנחיות הבטיחות בעורף. השתתפותו של זקן רבני ירושלים בכינוס זה העידה על חשיבות הנושא ועל מעורבותו בענייני הציבור.

הרב נבנצל גם תורם מכישרונו הספרותי והתורני לעולם המוזיקה החסידית. לאחרונה כתב הרב את המילים לשיר "לומדי התורה" שהולחן על ידי בנצי שטיין ובוצע על ידי הזמר ארי היל, במסגרת מחווה מוזיקלית מרוממת ללומדי התורה. השיר יצא על רקע התקופה המורכבת והדיונים הסוערים סביב עולם התורה, ומהווה ביטוי לעמדתו העקרונית של הרב בנושא.

תפקידו של הרב נבנצל כרב העיר העתיקה ורב הכותל המערבי מעניק לו פלטפורמה ייחודית להשפיע על החיים הדתיים בירושלים. הרב מטפל בשאלות הלכתיות מורכבות הנוגעות לקדושת המקום, לתפילה בכותל, ולמנהגי ישראל הקשורים לחורבן הבית. פסיקותיו והנחיותיו משמשות מקור סמכות לרבנים ולמוסדות דת רבים בארץ ובעולם.

למרות גילו המופלג, הרב נבנצל ממשיך להיות פעיל ומעורב בחיי הקהילה והציבור. נוכחותו בכינוסים חשובים, מכתביו בנושאים עקרוניים, ופסיקותיו ההלכתיות ממשיכים להשפיע על דור שלם של לומדי תורה ומאמינים. הרב נחשב לאחד ממנהיגי הדור בעולם התורה, ודבריו נשמעים בכבוד רב בכל המחנות.