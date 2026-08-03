מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה | צילום: צילום: פלאש 90 | יעקב כהן | שמואל אריה | דניאל נפוסי | כבאות והצלה | יכ"ל | שאטרסטוק | משה גולדשטיין | ויקיפדיה

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה - צילום: פלאש 90 | יעקב כהן | שמואל אריה | דניאל נפוסי | כבאות והצלה | יכ"ל | שאטרסטוק | משה גולדשטיין | ויקיפדיה

נס גדול בנחל גוב - לאחר שעות של חשש כבד לחייהם בעקבות ניתוק פתאומי של הקשר בלב המדבר, מתנדבי יחידת חילוץ ערבה איתרו בהצלחה אב ושישה ילדים תושבי רכסים שהתגלו תשושים באופן קיצוני מהחום. הם טופלו במקום ופונו בדחיפות לבדיקות רפואיות להמשך טיפול.

הדממה המדברית הפכה ברגע אחד לזירת חיפושים מורטת עצבים, כאשר האם המודאגת נותרה מאחור מול טלפון דומם והזעיקה את כוחות ההצלה לעבר השטח הבוגדני של נחל גוב, שבו הזמן הלך ואזל עבור שבעה בני משפחה שנלכדו ללא דרך תקשורת.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים מהדרמה שהסתיימה בנס ללא אבדות בנפש.

הנר המערבי

בחירי ישיבת 'מאור התלמוד' - אלו המשתתפים בתכנית "כובשים", העסוקים בכיבוש מסכתות הש"ס, זכו לשבת מרוממת במיוחד עם רבם - ראש הישיבה הנערץ חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אברהם יצחק (הכהן) קוק בעיר העתיקה בירושלים, סמוך ונראה לכותל המערבי.

כחלק מהמסע, הם עלו למעונו של זקן הפוסקים ורבה של ירושלים שבין החומות הגאון רבי אביגדר נבנצל - שם הם "תפסו אותו על חם" כשהוא שקוע בלימודו בחדרו. רה"י לחש לתלמידיו בהתפעלות: "תראו איך צריך ללמוד".

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים מהמסע המיוחד, התפילות, השיחות והביקורים הנדירים.

גמ"ח בפיקוח ממשלתי

עידן התמימות והאמון העיוור בעולם הגמ"חים מגיע לסיומו המרעיש כשהרגולטור שובר את הכלים ודורש פיקוח ברזל על מערך הלוואות הענק שפעל במשך עשרות שנים במחשכים וברישומים ידניים פרימיטיביים. כל הפרטים על הדרמה שמאיימת לטלטל את עולם הגמ"חים במגזר החרדי - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

מאמינים בני מאמינים

האם מי שיודע לשיר יפה יודע גם לדבר תמיד לעניין?? תלוי את מי שואלים... במהלך ריאיון פודקאסט שעורר סערה ציבורית רחבה, יצא גדול הזמר החסידי מרדכי בן דויד, באמירה חריגה וקשה במיוחד נגד יו"ר ישראל ביתנו, מה שהוביל לתגובה נוקבת מצד המפלגה שהאשימה את הדברים בהסתה פרועה. כל הפרטים, והתגובות במערכת הפוליטית - במהדורת מעייריב שלפניכם.

מאמצי על בכנרת

כוחות משטרה נרחבים, מתנדבי יחידת הכלבנים וסירות הצלה של איחוד הצלה פורסים רחפנים וסונאר מתקדם בחיפושים קדחתניים אחר גבר חרדי כבן ארבעים שנכנס בשעות הבוקר אל מימי הכנרת ומאז נותק עימו הקשר ואבדו לחלוטין כל עקבותיו.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים על הדרמה המתגלגלת בכנרת.

שוב בנט מתרסק

יו"ר 'ביחד' נפתלי בנט, ממשיך בצלילה החופשית שלו כשהוא מתרסק בסקר האחרון ל-13 מנדטים בלבד. בעקבות הצניחה החדה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס יצא בקריאה בוטה ופומבית הקוראת לבנט לפרוש מיד מהמרוץ... צפו במהדורת מעייריב שלפניכם - עם כל החדשות של המגזר החרדי בהרחבה.