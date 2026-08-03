לקראת הבחירות לכנסת ה-26, פתחה ועדת הבחירות המרכזית היום (שני) בשעה 10:00 את ההרשמה לתפקיד מזכיר ועדת קלפי ברחבי הארץ. ההרשמה תימשך עד יום שישי, 14 באוגוסט 2026, בשעה 17:00, כאשר בוועדה קוראים לציבור הרחב להצטרף למשימה הלאומית החשובה.

מזכירי ועדות הקלפי ממלאים תפקיד מרכזי בניהול יום הבחירות - החל מפתיחת הקלפי בבוקר ועד סגירתה והעברת חומרי ההצבעה לוועדה האזורית. במסגרת התפקיד, המזכירים אחראים על זיהוי המצביעים, ניהול פרוטוקול הקלפי, פיקוח על סדרי העבודה והבטחת התנהלות תקינה של ההליך הדמוקרטי.

שכר ותנאים

השכר עבור מילוי התפקיד עומד על 3,000 שקלים ברוטו, בכפוף למס מיוחד בשיעור של 18%. לצד האחריות הרבה, מדובר בתפקיד בעל חשיבות ציבורית גבוהה, שכן מזכירי הקלפיות ממלאים תפקיד מרכזי בשמירה על אמינות הבחירות וטוהר ההליך הדמוקרטי.

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הליך המיון לתפקיד כולל מספר שלבים: בחינת התאמה באמצעות לומדה ייעודית, ריאיון אישי והכשרה מעשית. בוועדה מדגישים כי מטרת התהליך היא לבחור מועמדים שיוכלו לנהל את הקלפיות באופן מקצועי, מדויק ואחראי לאורך יום הבחירות.

דרישות התפקיד

תנאי הסף להגשת מועמדות כוללים: גיל 21 ומעלה ביום הבחירות, אי חברות במפלגה או ביצוע פעילות מטעם מפלגה ב-3 השנים שקדמו ליום הבחירות, הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי לוועדת הבחירות המרכזית, והשלמת 12 שנות לימוד.

בנוסף, נדרשת ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר ביטוי בעל פה ברמה טובה, יכולת לעבודה מאומצת ולתפקוד ביום עבודה ארוך ובתנאי לחץ, והקפדה על דיוק בפרטים. יתרון לדוברי השפה הערבית ולבעלי ניסיון קודם בבחירות.

מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, מסר: "מזכירי ועדות הקלפי הם ליבה הפועם של עשיית הבחירות. כל מזכיר אחראי על ביצוע הבחירות בקלפי, והוא הדמות המקצועית המרכזית בוועדת הקלפי. המזכירים והמזכירות מבטיחים כי יום הבחירות יהיה תקין, מקצועי ואמין".

ליבנה הוסיף כי "כל מזכיר נבחר בהליך מקיף, הכולל את בחינת התאמתו לתפקיד בלומדה, ראיון והדרכה מעשית, כדי שייבחרו המועמדים הטובים ביותר. אנו קוראים לציבור לקחת חלק במשימה הלאומית של הבחירות כדי להבטיח את קיומן של הבחירות לכנסת ה-26 בצורה מיטבית".