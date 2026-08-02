אמן הקומזיץ ארי היימן משיק סינגל חדש בשם "ווען" (מתי), העוסק בשאלה הנצחית של עם ישראל - מתי יבוא משיח צדקנו. היצירה, המשלבת לחן נוגע ללב עם מסר של אמונה שלמה, יוצאת לאור בתקופה מיוחדת - ימים ספורים לאחר תשעה באב, כאשר הכאב על החורבן עדיין מורגש והציפייה לבניין בית המקדש השלישי בוערת בלב.

"ווען וועט ער קומען" - שאלה זו מלווה את כלל ישראל כבר אלפיים שנה. שנים רבות עברו מאז חורבן בית המקדש, והתקווה לבניינו של הבית השלישי לא דעכה מעולם. בכל יום אנו מצהירים באמונה שלמה: "אני מאמין בביאת המשיח", אך הלב ממשיך לשאול - מתי? הסינגל החדש של היימן מעניק ביטוי לכמיהה זו, לכאב של דורות רבים שעברו ושל דורנו כאחד.

הסינגל "ווען" אינו שיר רגיל - מדובר ביצירה המשלבת את כאב הגלות עם האמונה החזקה שהמשיח יכול להגיע בכל רגע. המילים, המבוססות על עיקרי האמונה המלווים את עם ישראל לאורך כל הדורות, מקבלות ביטוי מוזיקלי עוצמתי המשלב יידיש ועברית. "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח", שר היימן, ומיד ממשיך ביידיש: "ווען וועט ער קומען מ'ווארט אזוי לאנג" - מתי הוא יבוא, אנו מחכים זמן כה רב.

את הלחן יצרו עזרא דיוואק ואושי רוזנבוים, שני יוצרים מובילים בעולם המוזיקה החסידית. השניים הצליחו ליצור מנגינה המשלבת נוסטלגיה עם תקווה, כאב עם שמחה. הלחן עובר בין רגעי התבוננות עמוקה לבין רגעי אנרגיה של אמונה, ומעניק לשיר עומק רגשי מיוחד.

שיירת כבוד לאברכים ששוחררו מהמעצר בבלי | 30.07.26

את העיבוד המוזיקלי ביצע אושי רוזנבוים, החתום גם על הלחן. רוזנבוים, בעל ניסיון עשיר בעולם המוזיקה החסידית כמעבד ומפיק, הצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה המשלבת מסורת עם תחכום מוזיקלי מודרני. העיבוד התזמורתי המורחב מעניק לכל רגע בשיר את האופי המיוחד שלו, תוך שמירה על איזון מושלם בין הכלים השונים.

את קטעי הגיטרה ביצע אבי סינגולדה, שהוסיף לביצוע את הטאץ' המיוחד שלו. העיבוד הווקאלי הופקד בידי נתן טייטלבוים, שידע להעניק לקולו של היימן את המסגרת המתאימה. השילוב בין כל האלמנטים יוצר חוויית האזנה שלמה המתאימה הן להאזנה אישית והן לביצוע בקומזיץ.

הסינגל יוצא לאור בתזמון מיוחד - ימים ספורים לאחר תשעה באב, כאשר הכאב על החורבן עדיין טרי והציפייה לגאולה בוערת בלב. היימן, הידוע כאמן הקומזיץ האהוב, בחר להעניק לקהל יצירה המחברת בין העבר להווה, בין הכאב לתקווה. למרות הגלות הארוכה והכואבת, אמונתנו נשארת איתנה - והסינגל מזכיר לכולנו שאנו לא מפסיקים לחכות, ולא מפסיקים להאמין שהמשיח יכול להגיע בכל יום.

את יחסי הציבור והתקשורת לפרויקט מנהל מוטי מדיה. הסינגל זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומצטרף לשורה ארוכה של יצירות מוזיקליות המחזקות את האמונה בביאת המשיח ובבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.