ישראל חייבת לפעול עצמאית מול איראן

לאחר הערכות שהצביעו על תקיפה אמריקאית קרובה במתקני הגרעין האיראניים, פרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודעה ברשת החברתית שלו בה הודיע על ביטול התוכניות והחלטה לחזור למשא ומתן עם המשטר באיראן. זו אינה הפעם הראשונה שהנשיא האמריקאי חוזר בו מהחלטותיו בנושא זה.

ההתנהלות הזו מעוררת שאלות קשות. כאשר מנהיג המעצמה הגדולה בעולם משנה את עמדתו שוב ושוב, הדבר פוגע באמינות ארצות הברית ובמעמדה. גם אם נבחן את המצב מנקודת מבט רחבה יותר, ללא קשר לאינטרסים הישראליים הספציפיים, ברור שהתנהלות של איומים חוזרים שמתבטלים תוך שעות ספורות פוגעת קשות בהרתעה מול האויב.

נשיא שמאיים פעם אחר פעם ואינו עומד בדיבורו, מציג תדמית של חוסר יציבות והיסוס. התנהלות כזו מסכנת את האינטרסים האמריקאיים, את ישראל ואת העולם החופשי כולו. היא מציגה את המעצמה הצבאית המובילה בעולם כמדינה חסרת נחישות, שהחלטותיה מתקבלות באופן אימפולסיבי ברשתות החברתיות.

מדינה כמו ארצות הברית אינה יכולה להתנהל על פי גחמות משתנות, במיוחד לא מנקודת מבטה של ישראל שקיומה תלוי בסוגיה האיראנית. למרבה הצער, ישראל מחויבת כיום לקבל את אישור הבית הלבן לכל פעולה משמעותית מול איראן, והדבר הופך אותה לתלויה בהחלטות לא יציבות אלו.

מעבר לכך, עולה חשש אמיתי לגבי תהליך קבלת ההחלטות בבית הלבן. אדם שפוי אינו מפזר איומים במשך חודשים ארוכים ואז חוזר בו בהודעה קצרה ברשת החברתית, שוב ושוב. האם הנשיא אינו מודע לנזק שהוא גורם לתדמית ארצות הברית? אם אינו מודע – יש כאן בעיה רצינית. ואם הוא כן מודע אך ממשיך בהתנהלות זו – המצב חמור אף יותר.

נשיא שאינו מתחשב בשלום העולם ובכבוד המדינה שהוא מייצג, אינו יכול למלא את תפקידו כמנהיג העולם החופשי כראוי.

יש להדגיש כי "לב מלכים ושרים ביד ה'", וכל ההתנהלות המשתנה של הנשיא האמריקאי היא בסופו של דבר ביטוי לרצון שמיימי. נותר לקוות שמדובר באיזו אסטרטגיה מורכבת כלפי האיראנים, אך בכנות – זה לא נראה כך.

המסקנה המתבקשת היא שישראל חייבת לפתח יכולת החלטה עצמאית בנושאים הקיומיים שלה, גם כאשר בעל בריתה המרכזי מתנהל בחוסר יציבות קיצונית. קיומה של מדינת ישראל אינו יכול להיות תלוי בהחלטות משתנות מוושינגטון.