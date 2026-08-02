שמחה גדולה התקיימה בשבוע שעבר בעיר התורה בני ברק, עם נישואי בנו של המשפיע החסידי הרה"צ רבי נחמן בידרמן שליט"א. החתן נישא לבת הרב משה נתן נטע למברגר, בן הגה"צ רבי שלמה למברגר שליט"א, אב"ד מאקאווא אשדוד וחתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א. מאות חסידים ומעריצים, ביניהם עשרות אורחים שהגיעו במיוחד מחוץ לארץ, השתתפו בשמחה שנמשכה שעות רבות.

במהלך השמחה נרשם רגע מיוחד שעורר הערכה רבה: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א, סבו של החתן, ריקד את ריקוד המצווה טאנץ כבר בשעה 12 בלילה. מחווה זו נעשתה מתוך התחשבות בחסידים, כדי לאפשר למי שרצה לשוב לביתו בשעה מוקדמת יותר שלא להמתין עד שעות הלילה המאוחרות.

לאחר מכן המשיכה השמחה בהנהלתו של אבי החתן, הרה"צ רבי נחמן בידרמן שליט"א, המוכר בשמחתו העצומה ובהשפעתו המיוחדת על סביבתו. במשך שעות ארוכות ריקד ופיזז לפני החתן, כשהוא מעודד את השירה בכוח ומלהיב את הקהל הרב. הריקודים והשמחה המרוממת נמשכו ללא הפסקה עד השעה 6 לפנות בוקר, כאשר השמחה הסתיימה במעמד מצווה טאנץ מרגש וסוחף של המשפיע.