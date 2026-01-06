בעיר הקודש ירושלים נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטשארנאביל נכד לבנו הרה"צ רבי פנחס ישראל טווערסקי בן לבנו הרב משולם זוסיא טווערסקי חתן המשפיע החסידי הרה"צ רבי נחמן בידרמן | בשמחה התכבדו הסבים בכיבודים הרמים, ולאחר מכן הסבו למסיבת לחיים ובהמשך לסעודת המצווה (חסידים)
בהיכל ישיבת 'אמרי חיים' ויז'ניץ המעטירה בבני ברק, נחגגה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בן מנהל הישיבה, הרה"ג ר' אפרים פישל הגר, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בירושלים | את השמחה פיארו בהופעתם הכבודה רבנים רמי מעלה, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות. הגה"צ גאב"ד מאקאווא. המשפיע הרה"צ ר' נחמן בידרמן. הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, ועוד (עולם הישיבות)
בירושלים התקיימה השבוע שמחת נישואי בן הגאון הרב שמעון דרור ראש מוסדות 'תפארת וגדולה' | בשמחה השתתפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים לצד אישי ציבור בכירים |מי שנצפה מפזז בעוז בריקודים, היה הגה"צ המשפיע החסידי רבי נחמן בידרמן, שרקד עם לפידי אש לכבוד שמחת חתן וכלה | בשמחת השבע ברכות שהתקיימה למחרת החתונה השתתף הראשון לציון הגר"י יוסף (חרדים)
אש בבני ברק! שמחת בית השואבה המסורתית נערכה בחול המועד בבית המדרש לעלוב בעיר, בראש המעמד פיזז רב בית הכנסת, המשפיע הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן אב"ד לעלוב, אליו הצטרף אחיו המשפיע הגה"צ רבי נחמן בידרמן מירושלים. השניים סחפו את הקהל בריקודים סוערים, כשהם אוחזים לפידים בוערים – זכר לשמחת המקדש | הצלם יהודה פרקוביץ מגיש גלריה מרהיבה (חסידים)
מאות חסידי לעלוב התכנסו למעמד היסטורי במרכז 'דיסיטי' במישור אדומים, במהלכו הוכרז על הקמת 'ועד חצר הקודש' ופתיחת דף חדש בפעילות החסידות | במעמד האדיר השתתף האדמו"ר שנשא את המשא המרכזי | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בקרב בני משפחת המלוכה נחוגה בקול רינה ותודה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, הכלה בת לחתנו הרב משה נתן לעמברגר, בן רב ביהמ"ד מאקאווא באשדוד, עם החתן בן הגה"צ המשפיע החסידי הנודע רבי נחמן בידרמן | במהלך השמחה זימרו ניגוני הלל והודאה לבורא כל יצור חסדו, ובימים הקרובים יחגג מסיבת אירוסין לכלל החסידים משלושה חצרות הקודש (חסידים)
בחצר רחמסטריווקא נערך דינר ’כולנו מסובין’ - טיש פסח שני יוקרתי, לתומכי קופת הקהילה 'והחזקת בו' | בסעודה היוקרתית שהתקיים בראשות האדמו"ר, נשא המשפיע החסידי, הרה"צ רבי נחמן בידרמן את המשא המרכזי לפני הנגידים (חסידים)
בזמן שאחיו המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן קיפץ על במות ענק במתחם 89, והאח רבי שמעלקא התכונן בסילודין למעמד ההדלקה בלונדון הבירה, הבעיר האח המשפיע החסידי הרה"צ רבי נחמן בידרמן לבבות של יהודים יראים ושלמים במושב מירון, במעמד הדלקה רבתי מתוך התעוררות עצומה | דוד כהן בחר להשתתף שם, וחזר עם גלריה מרהיבה (חסידים)
המוני בני ירושלים ליוו למנוחות את הרבנית חיה מרים ויינברגר ע"ה, אלמנת הגאון רבי שלום משולם ויינברגר זצ"ל, גאב"ד טשאבא ובעל ה'ברכת שלום' | הרבנית נפטרה בגיל 84 לאחר שנות חיים של צדקות, וזכתה להשתדך עם גדולי האדמו"רים (חסידים)
המוני תושבי רמת בית שמש ג' נטלו חלק במעמד הכנסת ספר תורה לבית הכנסת פרושים | ספר התורה נדבת משפחת אייזנשטיין לעילוי בתם החשובה שאשא ברכה ז"ל | הספר הוכנס ביום הזיכרון השלישי לזכרה, בהשתתפות רבני הקהילה, והמשפיע החסידי הגה"צ רבי נחמן בידרמן שפיזז בראש התהלוכה לכבודה של תורה (חרדים)
במלאת עשרים וארבע שנים להסתלקותו של האדמו"ר רבי אלתר אלעזר מנחם בידרמן זצ"ל מלעלוב בני ברק, אביהם של האחים המשפיעים החסידים לבית בידרמן, ערך בנו הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן אב"ד לעלוב ב"ב סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא, בהשתתפות אחיו הרבנים הגאונים המשפיעים, ורבני המשפחה | במהלך הסעודה הרחיבו במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו (חסידים)