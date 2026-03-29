במעמד הוקרה לבוני בניין הקהילה של נדבורנה ירושלים ברמה ד', הכריז האדמו"ר על השם החדש 'גדולת מרדכי' • רגע מרגש נרשם כשמקורב החצר, איש אגודת ישראל מוטי בבצ'יק, עבר לקבל יין מבורך מידיו של האדמו"ר והתברך בחמימות • צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידים, אברכים ובחורים גדשו את היכל בית המדרש נדבורנה בירושלים לסדר לימוד רצוף של עשר שעות • המעמד המרומם נערך בהתאם לתקנתו של האדמו"ר ה"באר יעקב" מנדבורנה זי"ע ביום "נטילת עשר עטרות" • בשיאו של היום נשא האדמו"ר מביאלה דברי חיזוק והאדמו"ר מנדבורנה ירושלים חילק בקבוקי יין למשתתפים לקראת חג הפסח | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצר הקודש נדבורנה ירושלים מציינים היום, ז' באדר, י"ד שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל| אמש (שני), לאחר תפילת ערבית, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו, הרבי סיים את הש"ס ובהמשך נשא דברות קודש במשנתו של אביו בעל ההילולא זצ"ל | לאחר הטיש פקד האדמו"ר את הציון הקדוש ב'אוהל בית נדבורנה' במרומי הר הזיתים. שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
כמנהגו בקודש מדי שנה עם סיום ימי השובבי"ם המסוגלים, הגיע בליל שישי האחרון האדמו"ר מנדבורנה ירושלים אל רחבת הכותל המערבי, שם העתיר בראש קהל עם קודש לישועת הכלל והפרט תוך שהוא עובר לפני התיבה באמירת כל ספר התהילים מתחילה ועד סוף (חסידים)
כמנהג אבותיו ובלבוש לבן, ערך האדמו"ר מנדבורנה ירושלים את שולחן חמישה עשר בשבט בהיכל בית מדרשו ברחוב עזרא | שיאו של הטיש נרשם בעת עשיית הברכות על שבעת המינים, אותן נשא האדמו"ר בלהב אש קודש כשעמד על רגליו בפני קהל החסידים (חסידים)
בשבת האחרונה התכנסו כלל חסידי נדבורנה ירושלים בצל הקודש של האדמו"ר, לרגל השבת שלפני הילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זי"ע | בצאת השבת ערך הרבי סעודת הילולא רבתי, ולמחרת, ביום ראשון, פקד את הציון הק' במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, ערך מסע קודש בראש כל קהל חסידיו ומעריציו אל עבר עיר האבות 'חברון', שם העתיר בתפילה במערת המכפלה | בהמשך הנוכחים שמעו את דברות קודש של האדמו"ר, וכן את משא המעמד מפי פה מפיק מרגליות, הגה"צ גאב"ד לימנוב שהגיע במיוחד מארה"ב | צפו (חסידים)
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים יצא בימים אלו למנוחה בעיר מונסי שבניו יורק, למשך שבועיים. בהודעה מיוחדת שפרסמו גבאי החצר לחסידים בארה"ב, נמסר כי האדמו"ר הגיע לצורך מנוחה והבראה. משום כך, סדרי השבת והתפילות לא יתקיימו ברבים, מלבד מעמד הקידוש בליל שבת, וכן ההבדלה במוצאי שבת על ידי האדמו"ר, כמנהגו לאחר ל"א שעות | צפו בתיעוד (חסידים)
באולמי באיאן בבני ברק נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, בן לבנו הרב מנחם מנדל רבינוביץ, חתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים | בשמחה הסבו האדמו"רים לסעודת מצווה, וקיבלו במאור פנים גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר שהוזמנו אחר כבוד לפאר את שמחתם (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מימי חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק נדבורנה ירושלים, בצילו של האדמו"ר, שיצא מגדרו ברוב התלהבות דקדושה במעמד ההקפות שניות | במהלך החג חולקו לילדי החמד תמונות ממסע הרחמים של האדמו"ר לאירופה (חסידים)
לקראת יום הכיפורים, התכוננו בחצה"ק נדבורנה ירושלים בהיערכות יוצאת דופן | קיר הסוכה שבסמוך לבית המדרש נהרס לצורך הרחבת בית המדרש, על מנת להכיל את מאות המתפללים שגדשו את המקום ביום הקדוש | בצאת הצום, נצפה המשב"ק הוותיק רבי יחזקאל פרנקל עומד מאחורי כיסאו של האדמו"ר, וגם בקידוש לבנה ברחובה של עיר (חסידים)
התרגשות כבירה בקרב חסידי מכנובקא בעלזא עם הישמע הבשורה המרנינה בשמחת אירוסי נינתו הבכורה של האדמו"ר, עם החתן נכד האדמו"רים מנדבורנה ירושלים ויארסלוב • שמחת התנאים תיערך בימים הקרובים בהשתתפות כלל החסידים (חסידים)
חסידי נדבורנה ירושלים שהתאספו השבוע בהיכל בית המדרש של החסידות, לא ציפו להפתעה שכזו, האדמו"ר אשר הופיע בהדרו לשאת את המשא המרכזי בפניהם, הודיע על רצונו לערוך מסע הקודש עם כלל החסידים, אל ציונו הק' של זקינו הרה"ק ר' מרדכי מנדבורנה זי"ע, הטמון בעיירת בישטנא שבמערב אוקראינה, בעיצומם של ימי הסליחות (חסידים)
כנהוג בחצר הקודש נדבורנה, חודש לפני בר המצווה, הניח האדמו''ר מנדבורנה ירושלים תפילין לנכדו חתן המצוות, בן לבנו הגדול הרה"צ רבי יוחנן רוזנבוים | המעמד נערך בשטיבל של החסידות בבני ברק, בבניין ישיבת סאדיגורה ברחוב עזרא | האדמו"ר התפלל תפילת שחרית יחד עם חסידיו במקום, ולאחר התפילה ערך טיש לחיים (חסידים)
סעודת הילולא קדישא לזכר הרה"ק המפורסם פועל ישועות בקרב הארץ רבי אלעזר מריישא זיע"א בשילוב קריאת שם התלמוד תורה לשמו ולזכרו תולדות אלעזר על טהרת הקודש בעיה"ק ירושלים| במעמד השתתפו אדמו"רים ורבנים רומי מעלה (חסידים)
בקרב בני משפחת המלוכה נחוגה בקול רינה ותודה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, הכלה בת לחתנו הרב משה נתן לעמברגר, בן רב ביהמ"ד מאקאווא באשדוד, עם החתן בן הגה"צ המשפיע החסידי הנודע רבי נחמן בידרמן | במהלך השמחה זימרו ניגוני הלל והודאה לבורא כל יצור חסדו, ובימים הקרובים יחגג מסיבת אירוסין לכלל החסידים משלושה חצרות הקודש (חסידים)
מראות הוד מל"ג בעומר בחצה"ק נדבורנה ירושלים, שם השתתף גם העסקן מוטי בבצ'יק, ממקורבי החצר שזכה להעביר לאדמו"ר את שרביט הכסף טרם מעמד ההדלקה | במוצאי שבת העלה האדמו"ר שוב את אבוקת האור בחצר ציון הרשב"י במירון, לשם נסע יחד עם כל חסידיו (חסידים)