אירוע קשה התרחש היום (יום שישי) בשעות הצהריים בחוף הים בבת ים, כאשר גבר כבן 60 נמצא במצב מסכן חיים לאחר שטבע במהלך רחצה. המצילים שפעלו במקום הצליחו למשוך אותו מהמים, אך כשהגיע לחוף לא נמצאו בו סימני חיים.

מתנדבי איחוד הצלה שהוזעקו לזירה מצאו את הגבר כשאין בו דופק ונשימה, והחלו מיד בפעולות החייאה מורכבות. האירוע התרחש סמוך לחוף סאנסט, והצוותים פעלו במהירות רבה במאבק על חייו של האברך.

שמואל מלכה, ראש סניף בת ים של איחוד הצלה, שהגיע למקום יחד עם החובשים יעקב לדקני ואוראל זדה, מסר: "נמסר לנו בזירה כי הוא טבע ונמשה מהמים על ידי המצילים. ביצענו בו פעולות החייאה, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים תוך המשך פעולות החייאה כשהוא במצב אנוש".

לאחר מתן טיפול ראשוני בזירה, פונה הגבר לבית החולים כשהוא במצב אנוש, תוך המשך פעולות החייאה במהלך הפינוי. מצבו הרפואי מוגדר כקשה ביותר, והוא זקוק לרחמי שמיים מרובים. הציבור מתבקש להתפלל לרפואתו השלמה.