משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הבהיר היום (חמישי) בתשובה רשמית לח"כ נאור שירי (יש עתיד), כי ההיתר להפעלת אור מהבהב כחול שניתן ליו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף בעת כהונתו כשר הבינוי והשיכון, מיועד לשימוש אך ורק בעת מילוי התפקיד. ההבהרה מגיעה בעקבות המחלוקת שפרצה לאחר שגולדקנופף הוביל את שיירת מחאת החרדים נגד הגיוס בכביש 1, כשהוא משתמש בצ'קלקות כחולות ואדומות.

על פי התשובה המשפטית שנשלחה מלשכת הממונה על הייעוץ המשפטי במשרד התחבורה, עו"ד שירה יהלומי, ההיתר ניתן לגולדקנופף ביום 24 בינואר 2023 מתוקף תפקידו דאז כשר הבינוי והשיכון. תוקף ההיתר נקבע עד ליום 29 בדצמבר 2026, אולם השימוש בו מותנה במילוי התפקיד בלבד.

"בהתאם להוראות הנוהל, השימוש בהיתר ניתן אך ורק בשעת מילוי התפקיד, ולצורך מילוי התפקיד", נכתב במכתב. "לאור אלה, בוודאי שמחזיק ההיתר אינו רשאי לעשות בו שימוש אם אינו מכהן עוד בתפקיד בגינו קיבל את ההיתר. ואף אם ההיתר עדיין בתוקף, לא ניתן לעשות בו שימוש".

חובת דיווח על סיום התפקיד

במסמך המשפטי צוין כי על פי סעיף 7 לנוהל הנפקת היתרים להפעלת אור מהבהב כחול, חלה חובה כפולה לדיווח על שינויים בתפקיד. מחד גיסא, על הממונה הבכיר בארגון המקבל את ההיתר לדווח לרכז הוועדה על שינויים בתפקידו של מי ממקבלי ההיתר. מאידך גיסא, חובה זו חלה גם על מקבל ההיתר עצמו: "הנהג ידווח לממונה הבכיר על החלפת הרכב ו/או סיום תפקידו".

ההיתר שניתן לגולדקנופף הונפק בהתאם לסעיף 5.ג לנוהל, המאפשר למתן היתרים לבעלי תפקידים מסוימים מתוקף תפקידם, ללא צורך בבחינת ועדה. עם זאת, ההיתר כפוף להתחייבות הנוהג ברכב ביטחון, המופיעה בנספח ג' לנוהל, ובה מפורטות מגבלות השימוש.