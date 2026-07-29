רגע יוצא דופן התרחש בקעמפ ישיבת "מאור התורה", כאשר ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, ביקש לעצור את הפאנל הציבורי ולהעביר מסר חשוב למשתתפים.

הפאנל, שנערך בהנחיית העיתונאים נתן משי ואבי גדלוביץ', כלל את חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, חנוך מילביצקי ומוטקה בלוי. באמצע הדיון קם ראש הישיבה ופנה אל התלמידים בדברים שעוררו תשומת לב רבה.

"אני מקבל את שני העיתונים"

הגר"א סלים פתח את דבריו בשבחים על פעילותם המשותפת של נציגי ש"ס ו"דגל התורה" במאבק למען עולם התורה. עם זאת, הביע את כאבו על אופן הצגת הפעילות בביטאוני המפלגות. "אני מקבל את שני העיתונים, אבל לא מבין למה כל אחד מדבר רק על עצמו", אמר בפתיחת דבריו.

ראש הישיבה המשיך והסביר את עמדתו בדוגמה מובהקת: "כמו שבצבא כל החילות נלחמים יחד, כך גם כאן. הציבור צריך לראות חזית אחת". לדבריו, מאחר שמדובר במאבק משותף למען עולם התורה, מן הראוי שהעשייה תוצג לציבור מתוך שותפות ולא מתוך הפרדה.

הדברים מגיעים בעת שבה שתי המפלגות החרדיות פועלות במקביל למען הגנה על בני הישיבות מפני צווי גיוס, אך כל אחת מציגה את פעילותה באופן נפרד בביטאונים המפלגתיים.

הגר"א סלים הוסיף והדגיש כי גם כאשר קיימות מחלוקות בין התנועות, ההכרעות מתקבלות על ידי גדולי ישראל, ולכן נכון להציג לציבור שיתוף פעולה ואחדות. "הופעה משותפת והצגת ההישגים באופן מאוחד יביאו להרבות סייעתא דשמיא ולהעצמת קידוש השם", ציין.