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מתקפה על משרד התחבורה

"הליכוד מוכר את המדינה לחרדים" - הסערה סביב בין הזמנים

ח"כ בליאק פנה ליועמ"שית בדרישה לבטל הסטת קווי תח"צ • משרד התחבורה: "תגבור נסיעות על פי ביקוש" | המכתב המלא (חדשות חרדים)

ח"כ ולדימיר בליאק (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

ח"כ ולדימיר בליאק (ישראל ביתנו) פנה היום (רביעי) ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד , בדרישה חריפה לבטל את הסטת קווי התחבורה הציבורית לטובת תקופת . על פי הפנייה שמתבססת על כתבה בתקשורת הכללית, משרד התחבורה הסיט מאות נסיעות אוטובוס סדירות למשך שלושה שבועות, על מנת לתגבר קווים ייעודיים למוקדי בילוי וחופים מופרדים.

במכתבו, טען כי "הסטה בוטה זו היא המשך של מדיניות אי-שוויונית, נגועה בהעדפה סקטוריאלית ופוגעת בציבור הכללי". לדבריו, המהלך מתבצע על רקע מחסור כרוני בנהגים ותקציב מצומצם, כאשר קווים סדירים צומצמו על חשבון נוסעים שמגיעים למקומות תעסוקה.

"שוב הליכוד מוכר את המדינה"

בליאק הדגיש במכתבו כי "תופעה זו, של תגבור קווי אוטובוס בחופשת הקיץ של מוסדות החינוך החרדיים היא תופעה חוזרת". לטענתו, ההסטה מתבצעת לכאורה עקב גידול ביקוש, אך "עיקרון הביקוש לא עומד בנוגע לציבורים שונים, לדוגמה בסופי השבוע".

"שוב הליכוד מוכר את המדינה לעסקנים חרדיים ופוגע בישראלים שעובדים ומשרתים", כתב בליאק בפנייתו. הוא הוסיף כי "מדיניות מפלה זו מתבצעת לאחר מספר עתירות בג"ץ, הנוגעות באפליה לטובת החברה החרדית ומוסדות שאינם עומדים בדרישות המדינה, ואינה סבירה".

כזכור, בליאק פנה לאחרונה יחד עם ח"כ נאור שירי ליו"ר ועדת הכספים בדרישה לדחות דיונים בוועדה על רקע מצב הביטחון. במקביל, הוא הציג הצעה בוועדת הכספים שנדחתה על ידי אנשי המקצוע, כפי שתיעד ח"כ אורי מקלב.

משרד התחבורה: "תגבור על פי ביקוש"

מקורים במשרד התחבורה הבהירו כי התגבור מתבצע על פי עקרונות ניהול משאבים תקציביים ותפעוליים. לטענתם, בתקופת בין הזמנים חלה ירידה משמעותית בביקוש לקווים מסוימים, ולכן ניתן להסיט משאבים לקווים שבהם הביקוש עולה.

נכון לשעת פרסום הכתבה, טרם התקבלה תגובה רשמית ממשרד היועץ המשפטי לממשלה לפנייתו של ח"כ בליאק.

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