ולדימיר בליאק הוא חבר כנסת מטעם מפלגת יש עתיד, המשמש כאחד מנציגי קהילת העולים מברית המועצות לשעבר בפרלמנט הישראלי. בליאק פעיל בוועדות שונות של הכנסת, ובמיוחד בוועדת הכספים, שם הוא לוקח חלק פעיל בדיונים על תקציב המדינה ומדיניות כלכלית.

פעילותו הפרלמנטרית של בליאק זכתה לסיקור תקשורתי משמעותי בתקופה האחרונה. בדיון בוועדת הכספים באמצע המלחמה, בליאק עורר סערה כשדרש לדחות את אישור סעיף 49 לעמותות בטענה שרובן "מוסדות דת ואברכים". הדבר עורר תגובה חריפה מצד חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, שחשף טעויות בנתונים שהציג בליאק וטען כי "העמותות האלה נמצאות בחזית החסד בזמן שהמדינה זקוקה להן".

כחבר כנסת ממוצא רוסי, בליאק מייצג את קהילת העולים החדשים ונתקל לעיתים באתגרים הקשורים למבטא ולשפה. במקרה אחד, השר דוד אמסלם אמר לבליאק שהוא לא מבין את הדיבור שלו בגלל המבטא, דבר שעורר מהומה בכנסת. אמסלם עלה לדוכן להסביר את עצמו ואמר: "מה אמרתי לו? שלא הבנתי את העברית שלו? אלופי העולם בלעשות גלים, אבל אם אומרים 'שאוויש'? טלו קורה". האירוע הדגיש את הרגישות הקיימת סביב נושאי גזענות ויחס לעולים חדשים בחברה הישראלית.

בליאק ידוע גם בעמדותיו הביקורתיות כלפי הממשלה הנוכחית ומדיניותה. בריאיון ברדיו גלי ישראל, הוא פוצץ את השיחה לאחר שהתבקש להביא דוגמה להסתה כלפי ראש השב"כ רונן בר מצד הממשלה. בליאק סירב להציג ראיות ונטש את הריאיון, מה שעורר ביקורת על אמינות טענותיו.

כחלק מסיעת יש עתיד באופוזיציה, בליאק משתתף בפעילות הפרלמנטרית המגוונת של המפלגה, כולל דיונים בנושאי תקציב, ביטחון וחברה. פעילותו בוועדת הכספים מאפשרת לו להשפיע על החלטות תקציביות ולהעלות סוגיות הקשורות לקהילה שהוא מייצג.

הנוכחות של בליאק בכנסת משקפת את החשיבות של ייצוג קהילת העולים מברית המועצות לשעבר, אחת הקהילות הגדולות בישראל. פעילותו מדגישה את האתגרים והסוגיות הייחודיות שעומדות בפני קהילה זו, לצד השתלבותה בחיים הפוליטיים והחברתיים בישראל.