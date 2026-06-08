חברי האופוזיציה בוועדת הכספים, ח"כ ולדימיר בליאק וח"כ נאור שירי, פנו הבוקר (שני) ליו"ר הוועדה ח"כ חנוך מילביצקי בדרישה חריפה לדחות את הדיונים המתוכננים. הפנייה הגיעה על רקע מתקפת הטילים האיראנית ומצב החירום בעורף, כאשר הוועדה אמורה לדון מחר (שלישי) בחוק המעונות.

במכתבם, הדגישו השניים כי "בשעה שאזרחי ישראל רצים למרחבים מוגנים ומתמודדים עם מציאות ביטחונית מאתגרת וחוסר ודאות, מצופה גם מהכנסת לנהוג באחריות ובשיקול דעת". לטענתם, המשך סדר יום שגרתי בוועדה משדר "ניתוק מוחלט וחוסר רגישות" למצב הביטחוני.

"לא ייתכן שהכנסת תמשיך כרגיל"

"לא ייתכן כי מצד אחד המדינה נמצאת במצב חירום, ומצד שני ועדת הכספים תמשיך לקיים סדר יום שגרתי כאילו אין מלחמה, אין אזעקות ואין מיליוני אזרחים שעסוקים הבוקר בביטחונם האישי ובביטחון משפחותיהם", נכתב במכתב.

השניים הוסיפו כי "קיום דיונים שאינם דחופים בעת הזו משדר ניתוק מוחלט וחוסר רגישות", ודרשו לבטל את הדיונים המתוכננים. המכתב נחתם בידי שני מרכזי האופוזיציה בוועדת הכספים.