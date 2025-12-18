חבר הכנסת נאור שירי פנה ליועמ"שית ועדת הכספים בדרישה לאפשר לראש עיר קריית שמונה להשתתף מרחוק בדיון על פיצויים לעסקים • "מניעת ההשתתפות עלולה לרוקן מתוכן את יכולת הוועדה לשמוע את הגורם הרלוונטי" | המכתב המלא (פוליטי מדיני)
חבר הכנסת נאור שירי שקרא מוקדם יותר לירות באש חיה במפגינים אשר משליכים אבנים על חיילים, חזר בו מהציוץ ואף מחק אותו | שירי כתב אחרי המחיקה: "מחקתי כי המדינה שלנו נמצאת על הקצה - וכל פרשנויות שנאת החרדים לא היו מטרת הציוץ" (חדשות, חרדים)
לאחר המהומות היום בירושלים שהסתיימו בפציעתם של 13 שוטרים, במספר ניידות שהושחתו ובמקביל תיעוד בלתי נתפס של אלימות משטרתית, חבר הכנסת מיש עתיד קרא לפתוח באש חיה לעבר מפגינים "המשליכים אבנים לעבר חיילים" (חדשות)