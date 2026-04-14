ח"כ שירי דורש לאפשר לשטרן השתתפות מרחוק בדיון הפיצויים

חבר הכנסת נאור שירי ממפלגת 'יש עתיד' פנה הבוקר (שני) בפנייה דחופה ליועצת המשפטית של ועדת הכספים, עו"ד שלומית ארליך, בדרישה לאפשר לראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, להשתתף מרחוק בדיון הוועדה העוסק במתווה הפיצויים לעסקים בעקבות מבצע 'שאגת הארי'.

בפנייתו, ציין שירי כי בקשתו של ראש העיר להשתתף בדיון באמצעות זום נדחתה, והובהר לו שההשתתפות אפשרית באופן פיזי בלבד. "מדובר בהחלטה המעוררת קושי ממשי, הן מבחינת סבירותה והן מבחינת הפגיעה ביכולתה של הוועדה לשמוע באופן בלתי אמצעי את עמדת הרשות המקומית הנוגעת בדבר", כתב חבר הכנסת.

שירי הדגיש במכתבו את המצב המיוחד בו נמצאת קריית שמונה: "קריית שמונה ניצבת זה תקופה ארוכה בחזית ההתמודדות עם מציאות ביטחונית ואזרחית מורכבת. דווקא בשל כך, יש חשיבות מיוחדת לכך שראש הרשות, המופקד על ניהול העיר בשעת חירום ובשגרה כאחד, יוכל להשמיע את עמדתו בפני ועדת הכספים".

כידוע, ראש עיריית קריית שמונה התייחס לאחרונה להצטרפות חיזבאללה למלחמה וטען כי "הגיע הזמן להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד". העיר הצפונית ספגה פגיעות קשות במהלך המלחמה, ותושביה מתמודדים עם מציאות ביטחונית מורכבת.