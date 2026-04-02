שני פצועים, במצב בינוני וקל, חולצו מבין ההריסות בזירת הנפילה בקרית שמונה שבצפון הארץ | הפרמדיק שיחזר: "הגענו למקום בכוחות גדולים, במקום היה הרס ועשן, חילצנו מבין ההריסות פצועים והחלנו במהירות בהענקת טיפול רפואי מציל חיים לנפגעים" (בארץ)
מהומה פרצה הבוקר (ראשון) בקריית שמונה כאשר שר החינוך יואב קיש הגיע לסיור בעיר בבתי הספר שנפתחו מחדש, אך יועצו האישי של ראש העיר שניסה להצטרף לביקור נעצר ועוכב בתחנת המשטרה בעיר, לאחר שהתעמת עם השר ומאבטחיו | בלשכת קיש תקפו: "ראש העיר שלח בריונים להתעמת עם השר" (פוליטי)