\ירת הנפילה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

גבר כבן 60 נפצע היום (חמישי) במצב קשה בקרית שמונה שבצפון הארץ, בעקבות פגיעת טיל ישירה בבניין מגורים. בנוסף נפצעו בזירה שלושה בני אדם נוספים - אישה בת 58 במצב בינוני עם חבלת ראש, ועוד שני צעירים כבני עשרים נפצעו קל.

הפגיעה בבניין התרחשה לקראת השעה 18:00 בערב, לאחר שאזעקות נשמעו בעיר הצפונית הסמוכה לגבול עם לבנון. הרקטה פגעה בקומה עליונה בבניין מגורים בעיר. כרמי בוגט, אנטוני דוד וילק ואביאל עדי חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה בקרית שמונה מסרו: "מדובר בפגיעה ישירה בקומה שלישית של מבנה מגורים. בסיוע צוות אמבולנס של איחוד הצלה הענקנו בזירה טיפול רפואי לגבר כבן 60 שנפצע קשה ולאישה כבת 70 במצב בינוני, ולשני צעירים בגילאי 20 שנפצעו קל" חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד״א מורן אבו שקארה סיפר: ״מדובר בפגיעה בבניין, הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועים של מד״א. במקום היה הרס ועשן, חילצנו מבין ההריסות פצועים והחלנו במהירות בהענקת טיפול רפואי מציל חיים לנפגעים. לאחר מכן ביצענו עוד סריקות ופועלים לפינויים לבתי החולים״.

חובש מיחידת האופנועים של מד"א שמואל סעדון סיפר: "הוזנקנו בכוחות גדולים לזירת פגיעה ישירה בבניין מגורים. כבר בכניסה לרחוב ראינו הרס נרחב, חלונות מנופצים וחלקי מבנה פזורים. חילצו אלינו מספר פצועים, בהם גבר כבן 60 במצב קשה שסבל מפציעות רסיסים ואישה בת 68 במצב בינוני עם חבלת ראש. הענקנו להם טיפול מציל חיים בשטח ופינינו אותם בדחיפות לבית החולים. במקביל, טיפלנו בשני נפגעים נוספים במצב קל שסבלו מפגיעות הדף".

זמן קצר אחרי הנפילה, ועם הגעת כוחות החירום לזירה, נשמעו שוב אזעקות בקרית שמונה - הפעם בשל שיגור כטב"ם. כוחות החירום מיהרו להיכנס לתוך מרחב מוגן.