ח"כ שירי: "נמסר מידע שגוי בוועדה - יש לקיים הצבעה חוזרת"

חבר הכנסת נאור שירי ממפלגת 'יש עתיד' שלח מכתב דחוף ליועצת המשפטית של ועדת הכספים, עו"ד שלומית ארליך, בדרישה לקיים הצבעה חוזרת על העברה תקציבית של 98 מיליון שקלים ממשרד החינוך. לטענת שירי, ההצבעה שהתקיימה ביום שלישי האחרון נגועה בפגמים מהותיים, לאחר שהוצגה טבלה שגויה לחברי הכנסת ונמסר מידע מטעה.

כזכור, ההצבעה התקיימה בעקבות החלטת בג"ץ שהורה על הצבעה מחודשת בוועדת הכספים, לאחר שהעברה תקציבית שבוצעה בחודש דצמבר האחרון נמצאה בלתי חוקית. בית המשפט קבע כי יש למסור את כל המידע הרלוונטי לחברי הכנסת טרם ההצבעה, אך על פי שירי - דרישה זו לא מולאה כנדרש.

טבלה שגויה ומידע מטעה

במכתבו, מפרט שירי כי במהלך הדיון שאל את הגורמים הרלוונטיים מהו מספר המורים המוכשרים מבחינה אקדמית ללמד מקצועות ליבה - מתמטיקה, אנגלית ומדעים - ברשתות החינוך במגזר החרדי. בתגובה, מסר משרד החינוך תשובה וצירף טבלה, תוך שנאמר במפורש כי מדובר בנתונים המתייחסים למגזר החרדי בלבד.

ואולם, עיון בטבלה שהועברה מעורר קושי מהותי. מהטבלה עולה כי מספר המורים המופיעים בה מגיע לכ-115,995 מורים - מספר שאינו מתיישב עם הטענה כי מדובר רק ברשתות החינוך החרדיות. לפי נתוני משרד החינוך לשנת תשפ"ו, בכלל מערכת החינוח ישנם כ-253,000 עובדי הוראה - כלומר, לפי הטבלה שהוצגה, מספר המורים מהווה קרוב למחצית מכלל המורים במערכת החינוך בישראל.

"פער זה מעורר חשש ממשי כי הטבלה שהוצגה אינה משקפת את הנתונים כפי שהוצגו בעל-פה על ידי משרד החינוך", כתב שירי במכתבו. "חברי הוועדה קיבלו מענה שאינו מדויק, ולמצער מענה שאינו מאפשר להבין נכונה את הנתונים הרלוונטיים לצורך ההצבעה".

500 עמודים שעה לפני ההצבעה

לפגם זה מתווסף פגם דיוני משמעותי נוסף. על פי שירי, החומרים הועברו לחברי הוועדה במהלך הדיון עצמו - למעלה מ-500 עמודים - מבלי שניתן להם זמן סביר לעיין בהם, לבחון את תוכנם ולהצליב בין הנתונים השונים. זאת, אף על פי שחברי הכנסת מטעם האופוזיציה ביקשו במפורש לקבל זמן לעבור על החומרים טרם ההצבעה.

"יפה שעה אחת קודם, והיה ראוי כי בקשתנו תיענה והייעוץ המשפטי לוועדה ויו"ר הוועדה יעמדו על כך שהחומרים יועברו זמן סביר מראש", כתב שירי. "בפועל, מניעת פרק זמן סביר לעיון בחומרים פגעה ביכולתם של חברי הוועדה למלא את תפקידם הפרלמנטרי, לשאול שאלות המשך, לבחון את נכונות המידע, ולקבל החלטה מושכלת".

דרישה להצבעה חוזרת

בנסיבות אלה, טוען שירי, קיים קושי של ממש לראות בהצבעה שהתקיימה כהצבעה המבוססת על תשתית עובדתית מלאה, מספקת ומהימנה. "כאשר משרד ממשלתי מוסר במהלך הדיון חומרים ותשובות שיש לגביהם סימני שאלה מהותיים, וכאשר לא ניתנת לחברי הוועדה האפשרות המעשית לבחון את החומרים בטרם ההצבעה, נפגעים באופן ממשי תקינות ההליך הפרלמנטרי, חובת הגילוי כלפי הוועדה, וזכותם וחובתם של חברי הכנסת להצביע על יסוד מלא הנתונים הרלוונטיים".

לפיכך, מבקש שירי מהיועצת המשפטית לקבוע כי ההצבעה שהתקיימה נגועה בפגם מהותי, ולהורות על קיום הצבעה חוזרת - לאחר העמדת כלל החומרים הרלוונטיים והמדויקים לעיון חברי הוועדה זמן סביר מראש. בנוסף, הוא מבקש לשקול קביעה עקרונית שלפיה מקום שבו משרד ממשלתי בוחר להעביר חומרים מהותיים לחברי ועדה במהלך הדיון עצמו, יהיה בכך כדי להצדיק את דחיית ההצבעה למועד אחר.