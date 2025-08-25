רבבות תושבי ארה"ב החרדים ארזו השבוע את המזוודות והצפינו להרי הקאנטרי למשך חודשיים ימים כדי לנוס מהחום הלוהט של הקיץ • יחד איתם, רבבות תלמידי הת"תים והישיבות יצאו למחנות • צפו בתיעוד מרהיב ממחנה 'רב טוב' של סאטמר: מהטבחים הוותיקים, התורים לקאנטין, והטלפונים הציבוריים של פעם • וגם: ההשוואה הבלתי נמנעת לאווירה של מאה שערים ובני ברק • כנסו לאווירה (חרדים)
מאות מבחורי חסידות סאדיגורה השתתפו בקעמפ "משיבת נפש" במגדל העמק | האדמו"ר הגיע במיוחד לביקור מרגש במתחם | הרבי נשא אמרות קודש, ובהמשך יצא ל'טיול לילי' עם הצוות הרוחני, תוך שהוא מרחיב עמם בשיחה בענייני חסידות ועבודת ה' (חסידים)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)
במהלך ימי הקעמפ למאות בני ישיבת "ארחות תורה", התלמידים נהנו משו"ת מורחב בדרכי העליה לבן ישיבה וההתמודדות עם גלי המעצר של בני ישיבות בעוון לעמוד תורה, מראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב דיסקין | הגרב"ד הרגיע את תלמידיו והדריך אותם כיצד לנהוג אם המשטרה תפשוט על הישיבה (עולם הישיבות)
תלמידי ישיבת 'קרית מלך' יצאו לימי מנוחה בקעמפ קיץ מיוחד בעיר נתניה, שכלל סדרי לימוד, שיעורים ומעמד סיום מסכת פסחים בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי | במהלך הימים הנעלים הורגשה במקום אווירת קודש מרוממת של תורה ושמחה (עולם הישיבות)