מהטלפונים הציבוריים ועד זקני הטבחים; הצצה ראשונית להווי החסידי בהרי הקאנטרי

עם כניסתו של חודש תמוז, החלו בשבוע האחרון רבבות מתושבי ארצות הברית החרדים את ימי ההוד השנתיים שלהם, כאשר כמדי שנה הם נוטשים את הערים הצפופות והחמות ויוצאים לנפוש בהרי ה'קאנטרי' הממוזגים והירוקים למשך חודשיים ימים, כדי לתפוס מעט שלווה מהחום הלוהט של הקיץ האמריקאי.

בין הרבבות, יוצאים יחדיו גם כל תלמידי תלמודי התורה והישיבות, אשר מעתיקים את מקום לימודם אל מחנות הקיץ המפוארים "הקעמפים", שם הם ממשיכים לשקוד על תלמודם באווירה פסטורלית וייחודית.

צפו בתיעוד מרהיב, רווי חן והווי יהודי אותנטי, מהימים הראשונים של מחנה 'רב טוב', מחנה הקיץ המפורסם של תלמוד תורה דחסידי סאטמר השוכן בלב הרי הקאנטרי.

בתיעוד ניתן לראות את ההכנות הקדחתניות, ואת זקני הטבחים, חסידים יראים ושלמים, העומדים על משמרתם במטבחי הענק ומבשלים מאכלים ערבים וטעימים עבור אלפי ילדי החמד.

אחד הרגעים המרתקים בתיעוד מציג את ילדי התשב"ר עומדים בתור ארוך וממושמע ל'קאנטין' (הקיוסק המקומי של המחנה), כדי לרכוש כוס ברד צוננת או שאר דברי מתיקה.

מראה נוסטלגי במיוחד שלא ישאיר אתכם אדישים הוא השימוש בטלפונים הציבוריים. כן, אותם מכשירים שבישראל ניתן למצוא אולי רק בארכיונים, משמשים שם עדיין ככלי קשר מרכזי. הילדים המתוקים עומדים ומחייגים לעיר הגדולה, כדי לשתף את ההורים המתרגשים בחוויות מהימים הראשונים בהרים, כשהם פוסעים על כרי הדשא המוריקים, ספרי הלימוד בידיהם, לצד המחנכים המסורים.

זהו כיף מיוחד, סוג של חוויית ילדות שלבני הארץ אין אותה בצורה הזו, אך מנגד לילדי ארץ הקודש יש אוצרות רוחניים שילדי חו"ל יכולים רק לחלום עליהם. לילדי הארץ יש את שריד בית מקדשנו הכותל המערבי, את אתרא קדישא מירון ושאר מקומות הקדושים בארץ חמדת אבות, אשר עיני ה' בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

אין תחליף לאווירה הירושלמית הנוסטלגית של סמטאות מאה שערים בליל שישי, או לאווירה המרוממת והמחשמלת של קדושת ליל שבת קודש ברחובות עיר התורה והחסידות בני ברק; כאשר מחד גיסא נשמע ברמה מהיכלי הישיבות קול לימודם הערב של הבחורים, ומאידך גיסא בחצרות האדמו"רים עומדים חסידים דבקים, מתנועעים בהתלהבות ומתחממים לאור קדושת השבת בצל רבם.

בקיצור, לכל מקום יש את ההנאות, הניחוחות והחן המיוחד שלו. צפו בתיעוד המרהיב מארה"ב.