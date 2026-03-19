אסון כבד בהרי הקטסקילס בארה"ב, כוחות חירום והצלה רבים הוזעקו במהלך הלילה לזירת שריפת ענק שפרצה ביישוב בלומינגבורג שבניו יורק | עם שוכך הלהבות, התבררה גודל הטרגדיה, הרב יצחק דוד וואן ז"ל, בן 64, נספה בתוך המבנה הבוער | בתוך החורבן התגלה נס, ספרי התורה שהיו במקום חולצו ללא פגע (חרדים)
בראש קבוצת נגידים ותומכי המוסדות ערך האדמו"ר מסאטמר ביקור היסטורי במחנה הקיץ 'רב טוב' בהרי הקאנטרי, לציון 70 שנה להקמתו על ידי האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע | במהלך הביקור הסב האדמו"ר למסיבה מיוחדת עם הנגידים, ונשא לפניהם אמרות קודש | צפו בתיעוד (חסידים)
בסיומם של ימי קעמפ הקיץ של ישיבת סערדאהעלי, שנערך השנה בהרי הקאנטרי באזור מונטיסלו, התקיים מעמד 'צאתכם לשלום' לאדמו"ר מסערדאהעלי לקראת שובו למעונו בבורו פארק | במעמד הנשגב נשא האדמו"ר דברי חיזוק והדרכה לקראת הימים הנוראים | בסיום, ליוו הבחורים את הרבי בשירה עד צאתו | צפו בתיעוד (חסידים)
שעות נעלות של קדושה והתרוממות הנפש היו מנת חלקם של אלפי חסידי באבוב-45 עת התכנסו יחדיו בראש חודש אלול בצילו של האדמו"ר | במעמדי ההוד זכו לתפילת שחרית בצל הקודש, לשמוע קול השופר, ובהמשך בשולחן הטהור שערך הרבי וחלוקת השזיפים כנהוג | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
לזכייה בל יתואר זכו תלמידי ישיבת באבוב 45, לחסות בצל קודשו של האדמו"ר אשר הגיע לערוך את השבת - מברכים אלול, במחנה הקיץ בסוואן לעיק | במהלך השבת התחממו הבחורים לאורו הזך והבהיר, והאזינו בשקיקה לדברי התורה והמוסר שמסר האדמו"ר | בצאת השבת המרוממת ליוו את האדמו"ר אל מעונו בשירה ובזימרה, ונפרד מעמם לחיים לשמחה ולשלום (חסידים)
תיעוד ענק מסדר יומו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה במחנה הקיץ של המתיבתא בפארקסוויל, במהלך הימים העביר האדמו"ר שיעורי תורה והקדיש זמן אישי לתלמידים | ימים של התעלות רוחנית מיוחדת לתלמידי החסידות (חסידים)
זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי הגיע לביקור מרומם במחנה הקיץ של ישיבת סערדאהעלי במונטיסלו | הרבי התפלל תפילת שחרית עם הבחורים, בהמשך נשא דברות קודש וחיזק את בחורי הישיבה בתקופת הקיץ המאתגרת (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר ביקר במחנות הקיץ של החסידות בהרי הקטסקיל, חיזק את הבחורים והילדים, והביע שביעות רצון מהתמדתם בלימוד התורה גם בימי החופשה | בהמשך הופיע האדמו"ר לביקור הוד במחנה בנות החסידות, ונשא אמרות קודש כשהוא עומד מאחורי מחיצה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג הגיע לביקור היסטורי במחנה הקיץ בוודבורן שבהרי הקאנטרי לאחר היעדרות של שש שנים | הרבי ערך תפילות ואת השולחנות הטהורים בהשתתפות החסידים | האדמו"ר צפוי לשהות במחנה בשבועות הקרובים (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מבאבוב 45 במחנה הקיץ של תלמידי החסידות | הרבי התפלל תפילת שחרית עם התלמידים, ולאחר מכן נשא דברי חיזוק | בהמשך היום קבע מזוזה במעון הקיץ של בנו המשמש כר"מ בישיבה דשם | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאבוב בקרב תלמידי מחנה שלווה של החסידות השוהים בימים אלו בהרי הקאנטרי | האדמו"ר התקבל בשירה אדירה עם הגעתו לשערי המחנה, בהמשך נערך מעמד קבלת פנים רבתי לכבוד האדמו"ר | הרבי נשא אמרות קודש, ובסיום עברו כלל התלמידים להתברך ולקבל פרי לברכה (חסידים)
בהתרגשות דקדושה קידמו אלפי ילדי סאטמר את פני הקודש של האדמו"ר מסאטמר שהגיע לביקור במחנה הקיץ בהרי הקאנטרי | יממה לאחר הביקור פונה האדמו"ר לבית החולים, ובחסדי שמים שוחרר כעבור שעה קצרה לשמחת לב רבבות חסידיו בעולם כולו (חסידים)
האדמו"ר מצאנז זוועהיל, אשר איתן מושבו ב'יוניון סיטי' שבניו ג'רזי, שהה יחד עם כלל תלמידי ישיבתו במחנה החסידות בהרי הקאנטרי, שם קונן על חורבן בית המקדש הן ביום והן בלילה, תוך שהוא מעורר את הקהל בדברים בשיחת חיזוק שמסר במקום, להרבות בתפילות למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאבוב 45 במחנה הקיץ של בחורי החסידות, שם ערך את השלחה"ט לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'קדושת ציון' זי"ע הי"ד | עם הגעתו של האדמו"ר לשערי המחנה, קידמו בחורי החסידות את פניו בשירה ובזימרה מתוך עוז וחדווה (חסידים)
האדמו"ר מקראלי שהה ביום צום תשעה באב במחנה 'קראלי' שבהרי הקאנטרי בארה"ב | בצאת הצום, לאחר קידוש לבנה על מדשאות המתחם, ערך הרבי טיש יארצייט לרגל הילולת הרה"ק ה'חוזה מלובלין' זי"ע, שהסתלק ביום תשעה באב | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מניקולשבורג בורו פארק נצפה במטבח המרכזי בוואודבוירן שב"קאנטרי", מקום הנופש הקיצי, מכין אוכל ומגיש לאורחים יחד עם בניו - במחזה מרהיב שמתרחש מדי שנה בחצר בית הכנסת 'כלל ישראל שול' | צפו בתיעוד (חסידים)