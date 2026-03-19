לילה של חרדה עבר על תושבי הקריה החדשה בבלומינגבורג שבארה"ב, בשעת לילה מאוחרת פרצה אש כבד בבית מגורים ביישוב, הממוקם בלב אזור הרי הקטסקילס התחתונים. כוחות כיבוי אש ומתנדבי הצלה שהגיעו במהירות לזירה נתקלו בלהבות ענק שאחזו במבנה, ופעלו תחת תנאים קשים בניסיון להשתלט על הדליקה ולחלץ לכודים.

במהלך פעולות הכיבוי והסריקות, אותר אחד התושבים, הרב יצחק דוד וואן ז"ל, כשהוא ללא רוח חיים. הבשורה הקשה הכתה בהלם את תושבי המקום.

בתוך האסון הכבד, סיפרו כוחות ההצלה על רגע של נס: מספר ספרי תורה שהיו בתוך המבנה הבוער חולצו ברגע האחרון ממש על ידי הכוחות. למרבה הנס, הספרים נותרו שלמים ולא נפגעו מהאש שכילתה את שאר חלקי הבית.

היישוב בלומינגבורג, הנמצא באמצע הדרך בין ניו יורק לאזורי הנופש המרכזיים של הרי הקטסקילס, חווה בשנים האחרונות תנופת בנייה אדירה. היישוב הפך לאבן שואבת עבור משפחות מחסידויות סאטמר וקהילות נוספות, עם הקמת מוסדות חינוך, בתי כנסת ובתי קבע שהפכו את המקום לקהילה חרדית תוססת לאורך כל ימות השנה.

נסיבות פרוץ השריפה נמצאות בשעה זו תחת חקירת רשויות הכיבוי המקומיות בניו יורק.