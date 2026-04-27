דרמה התרחשה היום (שני) במהלך בחינות הרבנות הראשית, כאשר שלושת הנשים שהגיעו להיבחן בנושא אבלות הוצאו מאולם הבחינה לאחר דקה בלבד. על פי גורם המעורה בפרטים, ההוראה לקחת מהם את טופסי הבחינה מהנבחנות ניתנה מגבוה.

עדי ראיה מסרו כי שלוש הנבחנות ממתינות כבר שעות להמשך הבחינה, אך לא ברור אם יורשו לחזור ולהיבחן. לדברי גורם ברבנות, במידה והנשים לא ייבחנו - קיים חשש כי ייפסלו גם כל המבחנים של הגברים בנושא אבלות, שזה הנושא שהנבחנות ניגשו אליו. גפני: 'לפעול על פי דין תורה' הבוקר הבהיר יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני את עמדתו החד-משמעית בנושא: "יש לפעול על פי דין תורה ואסור לקיים פסיקות של בית המשפט שהם בניגוד להלכה". דבריו של גפני משקפים את הציבור החרדי המתנגד לפסיקת בג"ץ שחייבה את הרבנות לאפשר לנשים לגשת לבחינות. קריב תקף את הרבנים הראשיים לאחר הדרמה במבחני הרבנות: "תתביישו לכם" שלמה קליין | 16:33 הפלג יוצא להפגנה נגד מעצר בחור ישיבה בהרצליה משה כץ | 16:39 הסערה סביב בחינות הרבנות לנשים נראית כהתנגשות מכוונת עם בית המשפט העליון, שקבע בפסק דין תקדימי כי חסימת נשים מן האפשרות לגשת לבחינות הנערכות על ידי הרבנות הראשית מהווה הפליה אסורה.

הראשון לציון: 'אף אחד לא ילמד אותי השקפה'

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, מוביל בימים אלו מאבק נחרץ על אופי הבחינות לרבנות הראשית. בשיעורו השבועי במוצאי שבת לאחר פסיקת בג"ץ, התייחס הראשון לציון לסערה וקרא לאברכים לגשת להיבחן ללא חשש.

"אני לוקח אחריות יחד עם עמיתי הגאון הרב הראשי, הרב קלמן בר", הבהיר הראשון לציון. "שיהיה ברור - אף אחד לא ילמד אותי השקפה, אנחנו לא נוותר על קוצו של יו"ד בעזרת השם". הראשון לציון הבטיח כי לא יינתן כושר או הסמכה לנשים, למרות פסיקת בג"ץ.

פגישת חיזוק עם גדולי ישראל

כפי שפורסם כאן ב'בבלי', בערב שבת קודש התקיימה ישיבה מיוחדת במעונו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי אברהם סלים שליט"א, ראש ישיבת מאור התורה. בפגישה השתתפו הגאון רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יעקב שרבאני שליט"א מראשי ישיבת מאור התורה, הגאון רבי ישראל מאיר יונה שליט"א ראש בית ההוראה בלשכת הראשון לציון, ויו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

הרבנים שהשתתפו בפגישה חיזקו את ידיו של הראשון לציון "בעומדו על המשמר אל מול רוחות זרות פסולות". בסיום הפגישה נמסר כי "סוכם על שורה של החלטות חשובות לחיזוק עולם התורה והיהדות", אך פרטי ההחלטות לא פורסמו בשעתו, וככל הנראה מה שסוכם הוא כי הנשים לא תורשנה להיבחן למרות פסיקת בג"ץ.

הרבנים בפגישה שהתקיימה בערב שבת

כידוע, בג"ץ קבע בפסק דין דרמטי כי הרבנות הראשית צריכה לאפשר לנשים לגשת לבחינות ההסמכה לרבנות. המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, כתב בפסיקתו כי "חסימת נשים מן האפשרות לגשת לבחינות הנערכות על ידי הרבנות הריהי הפליה אסורה", אך גדולי ישראל מכל החוגים דחו את ההחלטה המקוממת על הסף.