כותרות המהדורה: דרום תחת אש: למעלה מ-150 פצועים בערד ודימונה - סיקור נרחב | חיים ביקום מקביל: הקנאים יצאו להפגין נגד "גזירת" הרכבת הקלה | הראש"ל הודף את המתקפות נגדו: "שאף אחד לא ילמד אותי השקפה" | תיעוד מיוחד: ישיבת המשך הזמן הראשונה בחו"ל, וגם; נשיא ה'איחוד' חבר המועצת באלפים הצרפתים | "בעל ההגדות" הגאון רבי שלום מאיר וולך הכהן זצוק"ל | שאגת הארי היום ה-22: יומן מלחמה מכל הזירות (מעייריב)
מעקב 'בבלי': שנה לאחר המבחן, אברכים עדיין ממתינים לתוצאות הרבנות והדיינות, ורובם מודאגים מהעיכוב| ברבנות הראשית הגיבו לטענות הקשות: "מאז 'חרבות ברזל' גדל פי 4 מספר הנבחנים, מה שיצר עומס משמעותי על הבודקים (חרדים)
בג"ץ קבע כי הרבנות הראשית צריכה לאפשר לנשים לגשת לבחינות ההסמכה לרבנות | המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג: "חסימת נשים – 'דרשניות, צדקניות וחכמניות' – מן האפשרות לגשת לבחינות הנערכות על ידי הרבנות הרי הי הפליה אסורה" (חדשות)
עשרות אברכים שנבחנו לדיינות לפני חודשים ארוכים והיו אמורים לקבל את תוצאות המבחנים כבר בפסח תשפ"ד, עדיין ממתינים נבוכים לקבלת הציונים | ברבנות הראשית מכירים את העיכוב שנובעים מהעומסים הכבדים ומבטיחים לזרז את ההליכים בתוספת בודקים | כל הפרטים (חרדים)