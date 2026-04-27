דרמה התרחשה היום (שני) בבחינות הרבנות הראשית בירושלים, כאשר שלוש נשים שהגיעו להיבחן בנושא אבלות הופרדו מאלפי הנבחנים הגברים ונמנעה מהן האפשרות לגשת למבחן. רק לאחר יותר מארבע שעות של המתנה ועתירה דחופה לבג"ץ, הורשו הנבחנות לחזור למבנה ולהיבחן.

על פי הנמסר, שלוש מתוך ארבע הנשים שזומנו להיבחן התייצבו במקום ובשעה שנקבעה, אך הופרדו מיד מהגברים והוצאו לחדר מבודד במשרד לשירותי דת. טפסי הבחינה כלל לא הוגשו להן, וכך הן המתינו שעות ארוכות בחדר המבודד על פי המלצת היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, על רקע האפשרות שהטפסים עוד יימסרו להן בהמשך. עתירה דחופה לבג"ץ - והיתר לאחר שעות בעקבות מניעת הבחינה, הגישו הנשים בקשה דחופה למתן צו על תנאי לביטול הבחינות, בשעה ששהו בחדר המבודד. הבקשה הוגשה על ידי עורכי דין מטעם ארגון "עתים", שדרשו לבטל את הבחינות לאלתר בשל ההפליה החמורה. הפלג יוצא להפגנה נגד מעצר בחור ישיבה בהרצליה משה כץ | 16:39 קריב תקף את הרבנים הראשיים לאחר הדרמה במבחני הרבנות: "תתביישו לכם" שלמה קליין | 16:33 השופט נועם סולברג התערב בדקה ה-90. בהחלטה חריפה, הוא דרש מהרבנות הראשית לאפשר לנשים לגשת למבחן מיד, כדי למנוע את "החמצת השעה" ופסילת אלפי המבחנים. גורמים ברבנות הודו מאוחר יותר כי הלחץ המשפטי היה כבד: "אם הנשים היו נחסמות, היה סיכון ממשי שבג"ץ יפסול את כל 4,000 המבחנים".

הרבנים בפגישה שהתקיימה בערב שבת

המאבק ההלכתי: "לפעול על פי דין תורה"

הסערה סביב בחינות הרבנות לנשים משקפת התנגשות חריפה בין הרבנות הראשית לבין בית המשפט העליון. בקיץ שעבר, בג"ץ קבע בפסק דין תקדימי כי חסימת נשים מן האפשרות לגשת לבחינות הנערכות על ידי הרבנות הראשית מהווה הפליה אסורה.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני הבהיר הבוקר את עמדתו החד-משמעית: "יש לפעול על פי דין תורה ואסור לקיים פסיקות של בית המשפט שהם בניגוד להלכה". דבריו משקפים את עמדת הציבור החרדי המתנגד לפסיקת בג"ץ.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, מוביל בימים אלו מאבק נחרץ על אופי הבחינות לרבנות הראשית. הרב יוסף קרא לאברכים לגשת למבחנים ללא חשש, תוך הבטחה שלא יינתן כושר או הסמכה לנשים. "אף אחד לא ילמד אותי השקפה", הבהיר הראשון לציון בשיעורו השבועי.

רקע: שנים של מאבק משפטי

העתירה המקורית הוגשה לפני כמה שנים בשמן של נשים על ידי פורום "קולך", עמותת "עתים" ו"מרכז רקמן", בה הן דרשו להנהיג שוויון לנשים בעלות השכלה תורנית הלומדות לתארי רבנות מקבילים לאלה של גברים, זאת בבתי מדרש אורתודוכסיים לנשים.

העותרות כבר הוסמכו באופן פרטי במוסדות שבהם למדו, אך הן מבקשות גם הכרה ממסדית. התיק עבר תהפוכות שונות הקשורות גם בחילופי השרים במשרד לשירותי דת, ואולם בקיץ שעבר, בג"ץ קיבל את העתירה.

עמדת הרבנות הראשית לאורך השנים הייתה ברורה, וגם לאחר מתן ההחלטה - הרבנות ניסתה בכל דרך להימנע מקיומה. בין היתר, הוגשו בקשות לדיון חוזר שנדחו, והוקפאו כלל הבחינות, גם לגברים, כדי להימנע מהחובה לבחון נשים. מיקום הבחינה לנשים השתנה אף הוא ברגע האחרון.

התבטאויות חריפות נגד בג"ץ

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף אמר כי "בג"ץ נוטל לעצמו סמכות לא שלו", והוסיף: "הם דורכים על הרבנות ברגל גסה, הם לא מתביישים". הרב יוסף אף החריף את הטון בתחילת אפריל, בעקבות החלטת בג"ץ שניתנה בשבת, וקרא להם "אויבי היהדות".

במקביל, התקיימה בערב שבת פגישה משמעותית בביתו של הגאון רבי אברהם סלים יחד עם הגאון רבי דוד כהן ויו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בה חיזקו הרבנים את ידיו של הראשון לציון במאבק על אופי הבחינות לרבנות הראשית.