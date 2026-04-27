הרב ציונוב מסכים להפסיק להתהדר בגלימת הראשון לציון

וועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים הודיע הבוקר (שני) על סיום הפרשה שהסעירה את הציבור בשבועות האחרונים - פרשת הרב אייל ציונוב שהתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון והופיע בטקסים ממלכתיים.

על פי ההודעה, הרב ציונוב התקשר ליו"ר וועד העדה הספרדית אברהם דורון והודיע כי הוא מקבל על עצמו לחדול מלהופיע מעתה ואילך בגלימה ובמצנפת המאופיינים לראשון לציון.

מכתב האזהרה שהוביל לסיכום

הפנייה של הרב ציונוב הגיעה בעקבות מכתב אזהרה חריף ששיגר לו וועד העדה הספרדית לפני מספר ימים, בו נכתב כי הופעתו בטקסים ממלכתיים כשהוא עוטה את גלימת הראשון לציון "גרמה לחילול השם ולביזוי כל הראשונים לציון זצק"ל ויבדלח"א".

במכתב צוין כי גלימת הראשון לציון ומצנפתו אינם פרטי לבוש סתמיים, אלא סמלים ייחודיים ורשמיים של כהונת הראשון לציון, המהווים "נכס מורשתי, מוסדי וציבורי מובהק של וועד העדה הספרדית בירושלים ושל מוסד הראשון לציון". הוועד איים לנקוט בהליכים משפטיים ותורניים אם לא יענה לדרישה.