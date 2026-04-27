הרב ציונוב מסכים להפסיק להתהדר בגלימת הראשון לציון

וועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים הודיע הבוקר (שני) על סיום הפרשה שהסעירה את הציבור בשבועות האחרונים - פרשת הרב אייל ציונוב שהתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון והופיע בטקסים ממלכתיים.
על פי ההודעה, הרב ציונוב התקשר ליו"ר וועד העדה הספרדית אברהם דורון והודיע כי הוא מקבל על עצמו לחדול מלהופיע מעתה ואילך בגלימה ובמצנפת המאופיינים לראשון לציון.
מכתב האזהרה שהוביל לסיכום
הפנייה של הרב ציונוב הגיעה בעקבות מכתב אזהרה חריף ששיגר לו וועד העדה הספרדית לפני מספר ימים, בו נכתב כי הופעתו בטקסים ממלכתיים כשהוא עוטה את גלימת הראשון לציון "גרמה לחילול השם ולביזוי כל הראשונים לציון זצק"ל ויבדלח"א".
במכתב צוין כי גלימת הראשון לציון ומצנפתו אינם פרטי לבוש סתמיים, אלא סמלים ייחודיים ורשמיים של כהונת הראשון לציון, המהווים "נכס מורשתי, מוסדי וציבורי מובהק של וועד העדה הספרדית בירושלים ושל מוסד הראשון לציון". הוועד איים לנקוט בהליכים משפטיים ותורניים אם לא יענה לדרישה.
הסיכום שהושג
במסגרת השיחה בין הרב ציונוב ליו"ר וועד העדה, ביקש הרב ציונוב את רשות הוועד להופיע בגלימה ללא רקמת זהב וכסף ובמצנפת ללא הלוכסן המסמל את הראשון לציון. יו"ר וועד העדה הביע הסכמתו וציין כי אין מניעה משפטית לעטות גלימה ללא סימני הראשון לציון.
הרב ציונוב ויו"ר וועד העדה החליפו ברכות, ובכך הסתיימה הפרשה שהסעירה את הציבור בשבועות האחרונים.
ברכת לשכת הראשון לציון
מלשכת הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליט"א ברכו את הרב אייל ציונוב ואת יו"ר וועד העדה הספרדית אברהם דורון על הסיכום. בלשכה ציינו כי "דעת חכמים נוחה הימנו והאמת והשלום אהבו".
כזכור, הפרשה הגיעה לשיאה כאשר הרב ציונוב הופיע בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות כשהוא עוטה את גלימת ומצנפת הראשון לציון, והקהל שלא היה מודע לזהותו האמיתית ניגש אליו לקבל ברכה בהנחה שמדובר בראשון לציון בכבודו ובעצמו. האירוע עורר גם תקרית ביטחונית עם שירות הביטחון הכללי.
בוועד העדה הספרדית הביעו הקלה על הסיום החיובי של הפרשה, תוך הדגשה כי וועד העדה הספרדית בירושלים, שהוקם לפני 750 שנה עם בואו של הרמב"ן לירושלים, שומר על כבוד מוסד הראשון לציון וסמליו.
0 תגובות