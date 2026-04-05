מתווה חירום במקומות הקדושים: הר הבית והכותל המערבי ייפתחו למתפללים יהודים ומוסלמים בקבוצות קטנות ומוגבלות. על פי הדיווח בכל סבב יורשו להיכנס עד 150 איש בלבד, תחת נהלי פינוי קפדניים במקרה של אזעקה (בארץ)
ח"כ יצחק קרויזר ממפלגתו של בן גביר - מקדם את שינוי שמו ותפקידו של רב הכותל והמקומות הקדושים, לאחר שהאחרון שלח לו מכתב מחאה על עלייתו להר הבית | "ההגדרה הרשמית של התפקיד הרוחני, צריכה להתעדכן בהתאם לרוח התקופה" (כנסת)
ח"כ לשעבר יהודה גליק מי שעולה בתקופות האחרונות עם קבוצות תיירים להר הבית, קיבל צו הרחקה מהר הבית למשך כלל ימי חג הסוכות | במשטרה טענו כי גליק מורחק מההר בשל העבודה שעלה לאחרונה להר ושר ביחד עם קבוצות מטיילים, גליק בתגובה עתר לבג"ץ (חדשות)
הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, נושא עמו
סיפור משלו - אבניו העצומות במשך
מאות שנים סבלו מאינספור ידיים עסקניות שחרטו בהן כתובות | האירוע האחרון שבו נרשמה כתובת גרפיטי הרעיד את הלב - אך
בתקופות לא רחוקות, כתיבה על אבני הכותל הייתה מנהג נפוץ | חזרנו אל אותן כתובות עלומות
המציצות מכל צילום עתיק, ומספרות את סיפורם של עולי ירושלים באלפיים שנות חורבן |"אבן
מקיר תזעק" (מגזין)
על רקע גינויים בעולם הערבי: ראש הממשלה הגיב בלקוניות לביקור השר לביטחון לאומי בהר הבית לרגל תשעה באב: "מדיניות ישראל לשמור על הסטטוס-קוו בהר הבית לא השתנתה ולא תשתנה" | ואיך הגיבו בירדן ובסעודיה? (מדיני)
תשעה קבין של מסתורין נטלה ירושלים וכולם טמונים באדמת הר-הבית | מערות מסתור, יותר מ-49 בורות מים ותעלות מפותלות, כל אלו תועדו בידי צייר חזית בצבעים מלאי חיים | לפני 150 שנה, ויליאם סימפסון היה שם וזחל כל הדרך לצדו של המהנדס המלכותי צ'ארלס וורן וחוקרים נוספים ושירבט כמטיב היכולת| "ירושלים של מכחול" (מגזין בבלי)
הפלסטינים פרסמו היום ברשתות החברתיות תיעוד של יהודים ש"לבשו בגדי כהונה" וזינקו למקום המשוער של המזבח, שם הניפו את קרבן החג (שתי הלחם), עד שנעצרו על ידי המשטרה ופעילי וואקף | לפי גורמים בתנועת הר הבית, "קרבן שתי הלחם הוקרב במקום העזרה, הונף כהלכתו על ידי כהן לבוש בגדי כהונה" | צפו בתיעוד (בארץ)
המונים השתתפו גם השנה בימי חול המועד במנהג סיבוב השערים על פתחי הר הבית סמוך למקום המקדש בירושלים | התופעה תופסת תאוצה בקרב אברכים רבים ותלמידי ישיבות המצטרפים לסיבוב בהובלת הגאון רבי נתן רוטמן שמקפיד לתבל את המעמד בדברי תורה ואגדה | תיעוד מיוחד מחג הפסח תשפ"ה (חרדים)
המוני תושבי מודיעין עילית נטלו חלק השבוע במעמד 'הכנסת ספר תורה' שנכתב בהידור רב ונתרם לבית כנסת שיוקם בהר הבית לעתיד לבוא, הספר הוכנס לעת עתה אל היכל ישיבת קרלין בקריית ספר, באירוע רחב ומרגש | תיעוד וסיקור (חרדים)