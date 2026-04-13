בג"ץ הגביל כניסת קהל לדיון בפיטורי בן גביר מחשש להתפרעויות

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הוציא היום (שני) החלטה חריגה לקראת הדיון הדרמטי ביום רביעי הקרוב בעתירות להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. השופטים קבעו כי הדיון יתקיים בפני תשעה שופטים, אך הנוכחות הפיזית באולם תוגבל באופן משמעותי - זאת מחשש ממשי להפרעות והתפרעויות שעלולות לשבש את ניהול הדיון.

ההחלטה, שניתנה ביום כ"ו בניסן תשפ"ו, מציינת במפורש כי "קיים חשש מבוסס לכך שהדיון הקבוע ליום 15.4.2026 ילווה בהפרעות, התפרעויות או התפרצויות בדרגה שעלולה להקשות באופן ממשי על ניהולו התקין של הדיון". מדובר בהחלטה נדירה המשקפת את המתיחות הציבורית סביב הנושא ואת החשש מפני אלימות מילולית או פיזית באולם בית המשפט.

שידור חי והגבלת כניסה

על מנת לשמור על עקרון פומביות הדיון מחד, ולמנוע הפרעות מאידך, קבע בית המשפט מנגנון כפול: הדיון יצולם וישודר בשידור חי לציבור הרחב, אך הנוכחות הפיזית באולם תוגבל באופן דרסטי. רק עורכי הדין של הצדדים, נציגי תקשורת ומורשי כניסה מיוחדים יורשו להיכנס לאולם בפועל.

לוחות זמנים קשיחים לטיעונים

בית המשpט קבע מסגרת זמנים מדויקת וקשיחה לדיון שיתקיים ביום רביעי הקרוב. נציגי ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יקבלו 60 דקות כל אחד להצגת עמדתם - סך הכל 120 דקות לשני הצדדים המרכזיים בהליך.

בא-כוח היועצת המשפטית לממשלה יקבל 40 דקות להצגת עמדתה, בעוד באי-כוח העותרים יקבלו 20 דקות כל אחד, בסך הכל 80 דקות. בסיום הדיון, נציגי ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי יקבלו 10 דקות כל אחד לתגובה קצרה. מסגרת הזמנים המדויקת משקפת את רצון בית המשpט לנהל את הדיון בצורה ממוקדת ויעילה.