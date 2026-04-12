בבלי
בניגוד לדעת גדו"י

בן גביר עלה הבוקר להר הבית והצהיר: "אתה מרגיש כמו בעל הבית כאן" • צפו

בן גביר עלה הבוקר להר הבית ומסר: 'איזה שינוי מן הקצה לקצה' • ח"כים חרדים: 'פועלים בניגוד להלכה' | העלייה בניגוד לדעת רבני ישראל (פוליטי)

השר איתמר בן גביר תמונה עם לוגו: (Yonatan Sindel/Flash90)

השר לביטחון לאומי עלה הבוקר (ראשון) להר הבית, חשוב להדגיש, כי העלייה מתבצעת בניגוד גמור לדעת הרבנות הראשית לישראל ורוב רבני ישראל, שאוסרים איסור גמור על עלייה להר הבית.

במהלך ביקורו, מסר השר בן גביר לצד ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון: "אתה יודע הרב, אני נזכרתי כשנכנסתי לכאן, בגיל 14/15 כשנכנסתי לכאן, איזה שינוי מן הקצה לקצה. היינו אז, לא הפסיקו לצעוק 'אללה אכבר' ולהקיף אותנו, ויהודי אם הוא רק מלמל הוא נעצר, היום אתה מרגיש כמו בעל הבית כאן".

דבריו של בן גביר, היום

בן גביר הוסיף והבהיר כי "עכשיו יש עוד מה לעשות, יש עוד מה לשפר, אני לא מפסיק גם לחפור לראש הממשלה, כדי לעשות עוד ועוד ועוד דברים, אנחנו חייבים לעלות עוד יותר מעלה מעלה". השר התייחס גם לנושא התפילות במקום: "אפשר להגיד דיינו על הרבה דברים שקרו כאן על התפילות, על השירים, על ההשתחוויה, על דפי התפילה ועל הזמנים ועל כל דבר כזה תודה לקדוש ברוך הוא אלף פעם".

