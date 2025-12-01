ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי, אישרה היום הקלות במס ל-90 עמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות | ח"כ משה גפני ביקש להסיר מהרשימה את סעיף 64 שנוגע לעמותת מינהלת הר הבית ולבצע בדיקה מחדש | לדבריו, "זה נושא בעל רגישות בינ"ל עצומה שדורש בדיקה, רה"מ אומר שאין שינוי בסטטוס קוו וכאן יש שינוי" (פוליטי)
כמדי שנה, מהווה חודש הרמדאן מבחן ביטחוני בירושלים, אך השנה המבחן גדול עוד יותר נוכח מצב המלחמה המתמשכת, והכוננות הגבוהה מחשש לפיגועים | הערב (ראשון) דווח כי במערכת הביטחון ימליצו לדרג המדיני להגביל את העלייה להר הבית ולאפשר לעשרת אלפים מתפללים להיכנס לרחבה (ביטחון)