אייל ציונוב מתהדר בגלימת הראשון לציון ( צילום: כיכר השבת )

וועד העדה הספרדית בירושלים שיגר היום (ראשון) מכתב חריף לאייל ציונוב, המתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון ומופיע בטקסים ממלכתיים, בדרישה להפסיק מיד את השימוש בסמלי הכהונה הייחודיים.

במכתב, שנשלח גם ליועצת המשפטית לממשלה ולשר המשפטים והדתות, מאיים הוועד לנקוט בהליכים משפטיים ותורניים נגד ציונוב אם לא יענה לדרישה. במכתב, שנחתם על ידי יו"ר וועד העדה הספרדית אברהם דורון, נכתב כי "הופעת בטקסים ממלכתיים ביום הזיכרון וביום העצמאות, בהר הבית, בבית המשפט העליון ועוד, וכן התראיינת בכל ערוצי הטלוויזיה והאינטרנט כשאתה עוטה בלא רשות וללא סמכות את גלימת הראשון לציון וגרמת בכך לחילול השם ולביזוי כל הראשונים לציון זצק"ל ויבדלח"א". הוועד הדגיש כי גלימת הראשון לציון ומצנפתו אינן פרטי לבוש סתמיים, אלא "סמלים ייחודיים ורשמיים של כהונת הראשון לציון הרב הראשי וראש ההנהגה הרוחנית הספרדית". על פי המכתב, סמלים אלה מהווים "נכס מורשתי, מוסדי וציבורי מובהק של וועד העדה הספרדית בירושלים ושל מוסד הראשון לציון". בג"ץ פינת נירנברג - השופטים קבעו: הכניסה לחרדים (ולכלבים?) אסורה | מעייריב איצלה כץ ויהודה גל | 21:57 במכתב צוין כי וועד העדה הספרדית בירושלים הוקם לפני 750 שנה עם בואו של הרמב"ן לירושלים, ובראשו ניצב הראשון לציון. "כל הראשונים לציון לדורותיהם החל מהרב משה גלנטי זצ"ל שכיהן במאה השבע עשרה, הוכתרו והולבשו בגלימה המיוחדת ובמצנפת כ'עטרת תפארת וצניף מלוכה' על ידי וועד העדה הספרדית", נכתב במכתב.

אייל ציונוב הדור בבגדי הראשון לציון ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

הוועד הבהיר כי "זכות החזקה הבלעדית על טקסי ההכתרה והעטרת הגלימה והמצנפת לראשון לציון שמורות בלעדית לוועד העדה". זכות זו, כך צוין, קיבלה תוקף ממלכתי עם הקמת הרבנות הראשית ומדינת ישראל, ברצף מימי השלטון העותומני והמנדט הבריטי.

במכתב נטען כי "שימושך במדים אלה של הראשון לציון נעשה ללא כל הרשאה, ללא הסכמה וללא כל זיקה מוסדית או חוקית למשרת הראשון לציון או לוועד העדה הספרדית והוא יוצר כלפי הציבור מצג מטעה, כוזב וחמור כאילו קיימת לך סמכות או הכרה".

הוועד הגדיר את מעשיו של ציונוב כ"ניכוס בלתי מורשה בנכס סמלי, ייחודי בעל מוניטין ציבורי והיסטורי" המהווה "גניבת דעת וגניבת עין והטעיית הציבור ופגיעה חמורה בכבוד מוסד הראשון לציון ובכבוד וועד העדה הספרדית".

כזכור, הסערה סביב ציונוב פרצה לאחר שהופיע בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל כשהוא לבוש בבגדי הראשון לציון. קהל רב ניגש אליו לקבל ברכה, בהנחה שמדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל. בשב"כ הבהירו כי ציונוב זוהה כבר בכניסתו לאירוע כ"כוכב רשת" ועבר בידוק מלא ככלל אורחי הטקס.

מכתב האזהרה המלא

בריאיון ל'כיכר השבת', הסביר ציונוב כי "תלמידיי קנו לי את הגלימה הזו כמתנה, התחלתי ללבוש את זה בפורים וראיתי שהקהל מאוד נהנה והתחבר לזה". הוא טען כי "המטרה שלי היא לעשות שלום ואהבה, ובכל מקום שאני הולך אנשים עוצרים ושואלים, ואני אומר להם בפירוש: זה הרב אייל ציונוב, אני לא הראשון לציון".

ברבנות הראשית לישראל בוחנים בימים אלו האם קיימת דרך משפטית לפעול נגד ציונוב. גורם בכיר ברבנות מעריך כי הסיכויים לכך מוגבלים. "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין באמת דרך למנוע מאלמוני ללבוש את בגדי הרב הראשי", אמר גורם בכיר ברבנות הראשית.

וועד העדה הספרדית דורש מציונוב "לחדול לאלתר מכל שימוש, לבישה, הצגה, פרסום או הופעות פומביות בגלימה ומצנפת הזהות או דומות לסמלי הראשון לציון". במכתב נכתב כי "היה ולא תענה לדרישה זו במלואה ובמועדה, הנהלת וועד העדה הספרדית תראה עצמה חופשית לנקוט בכל הליך משפטי ו/או תורני וכן פנייה לערכאות המוסמכות ולרשויות הציבוריות לשם הפסק ההטעיה הציבורית".