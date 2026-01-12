יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שובר שתיקה בריאיון ראשון מזה זמן, ומתייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, לצד עצירת התקציבים ומעצר לומדי התורה | העתירה של יאיר לפיד נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים והדרישה לפיקוח על לימודי הליבה | הריאיון המלא והמקיף (חדשות חרדים)
בהמשך לטענות על כך כי האכיפה מתמקדת בעיקר בתלמידי הישיבות הספרדיות ובבעלי תשובה, צפו בתיעוד מהארכיון, בו נצפה האדמו"ר מסאסוב מתריע על אפליה הנ"ל, בהצהירו נאמנה: בהגיע השעה, לא יגייסו לא את רוקח ולא את טייטלבוים, אלא את בוזלגו • צפו בדברים (חרדים)
בני גנץ, מגיב הערב לדבריו של השר שעבר מאיר פרוש בראיון לישי כהן שבו אמר כי "מתפתחת בישראל מלחמת אחים בין חרדים לחילונים" | ח"כ גנץ כתב ברשת X: "ח״כ פרוש, מי שמוביל אותנו למלחמת אחים, בזמן מלחמה - זו הנהגה שמתעקשת לעצום את עיניה מול המציאות שהשתנתה" (פוליטי)
יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, בריאיון סוער לישי כהן ממאהל המחאה שהקים בכניסה ללשכת היועמ"שית | שביתת הרעב שפתח במחאה על מעצר תלמידי הישיבות; האיום הברור למה שיקרה בישראל אם ימשיכו עם המעצרים; הטעויות שנעשו בדרך והובילו למשבר חסר התקדים, חשבון הנפש והביקור המפתיע של השר שלמה קרעי שהשתתף בריאיון | צפו בריאיון (פוליטי)
השיחות שניהל עם אדלשטיין עד הפגישה הדרמטית בה התברר לו ולחבריו שיו"ר ועדת חו"ב שיקר אותם והוצג חוק גיוס מנוגד לכל הסיכומים; הכוונה של צה"ל לפתוח בגל מעצרים כבר בשבוע הבא; הסיכוי להעביר חוק גיוס מוסכם לאחר הדחת אדלשטיין ומינוי בועז ביסמוט לתפקיד והחיכוך בתוך 'יהדות התורה' | יו"ר סיעת 'יהדות התורה', ח"כ אורי מקלב, בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר' (חרדים)
הפרשן הבכיר התלווה ללוחמי וקציני צה"ל באחת מזירות הקרב המרכזיות בחאן יונס | כשברקע קולות הקרב בין הלוחמים למחבלי חמאס, מ"פ מבצעית של גדוד 'נחשון' מספר לישי כהן: "אנחנו בקצב מדהים של הלחימה וממשיכים ללחוץ את האויב, מחבלים צצים מפה ומשם כמו ג'וקים מההריסות" (צבא)
דבריו של יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, בריאיון מקיף וסוער הערב לפרשננו ישי כהן, מעוררים סערה במערכת הפוליטית | גפני אמר כי "הציונות הדתית מבחינתי הם יותר גרועים מהשונאים הגדולים ביותר של לומדי התורה" | סמוטריץ': "גפני תתבייש לך, חרפה" | התגובות המלאות (פוליטי)
יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שובר שתיקה ומתיישב לריאיון מקיף וסוער עם פרשננו ישי כהן ומסכם את השנתיים האחרונות סביב סערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות | הביקורת החריפה שלו על קואליציית 'ימין מלא מלא'; מתקפה חסרת תקדים נגד הציונות הדתית שלדבריו עומדים בראש ההסתה נגד הציבור החרדי; השותפות עם בן גביר באותה קואליציה; המו"מ עם אדלשטיין שלדבריו שיקר אותו פעם אחר פעם ומה הסיכוי להגיע לחוק גיוס במהלך הפגרה • צפו בריאיון המלא (חרדים)
לראשונה זה 50 שנה, צה״ל שוב פועל בסוריה, ומגן על הגבול עם ישראל| בסיור מיוחד שערכנו עם מג״ד 134 סא״ל מ׳ ולוחמיו בעומק השטח בסוריה, שמענו מהם על הפעילות העניפה, השקט המטעה והמבצע המיוחד שבו הפתיעו חוליית מחבלים מאיראן שפעלה בסוריה בניסיון לפגע בישראל | צפו (חדשות, ביטחון)
חבר קבינט המלחמה, אריה דרעי, מתארח לריאיון עם ישי כהן ומסכם את המלחמה ההיסטורית מול איראן; הדיונים הדרמטיים; ההצלחות שהדהימו, שאלת הגרעין ומה הוא באמת חושב על טראמפ | המלחמה בעזה: הביקורת של גפני על המלחמה והסיכוי לעסקה | האמונה של רה"מ נתניהו; סוגיית הגיוס; ההסכמות עם אדלשטיין ומתי ישראל תלך לבחירות? צפו בריאיון המלא (חרדים)
לאחר דיווחים שונים על גישה לוחמנית יותר של הנציגים החרדים נגד הממשלה, הביטאון הליטאי הרשמי יוצא בקו של הרגעה ומעניק אורך נשימה לממשלה, תוך כדי העברת מסר לעתיד התלוי במעשים ולא בדיבורים | על פי הנכתב בביטאון, ראש הישיבה לא הורה לפרוש מהממשלה וממתינים לראות מה יעשה ראש הממשלה (חרדים, פוליטי)
במלאות חצי קדנציה לכהונתו בבית הנשיא, משוחח נשיא המדינה יצחק הרצוג, עם ישי כהן על האתגרים של החברה הישראלית | הנשיא מתייחס לסוגיית חוק הגיוס ושוטח את משנתו כמי שמכיר היטב את המגזר החרדי, הוא נוגע בליבת הסוגיות הבוערות בציבוריות הישראלית, זועק לאחדות ומתייחס לכך שיש הרואים בו "נשיא קפלניסט" ויש שמכנים אותו "נשיא ביביסט" | צפו בריאיון המלא (בארץ)
יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יעקב אשר, מציב סעד זמנים ברור להעברת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ומבהיר כי אם החוק לא יעבור עד אמצע כנס הקיץ של הכנסת - לסיעת 'יהדות התורה' תהיה בעיה לשבת בממשלה: "הדבר הכי חשוב לעם היהודי בכלל" | הריאיון המלא והמקיף עם ח"כ אשר ישודר מחר ב'כיכר' (חרדים)
הגאון הרב אופיר מלכא, מחבר הספרים 'הליכות מועד' ו'הליכות שבת', מתארח לשו"ת מיוחד באולפן ומתייחס לכל השאלות ההלכתיות הרלוונטיות לערב פסח שחל בשבת | מתי בודקים ומבערים את החמץ, מה אוכלים בסעודות השבת, מה עושים עם החמץ שנשאר בשבת ומתי מותר לערוך את השולחן לכבוד ליל הסדר? | שו"ת מיוחד בהגשת ישי כהן (פסח)
הקרב בין השר בן גביר לראש השב"כ, החקירה שניהל רונן בר והקריאה להעמיד אותו לדין; החלפת הצמרת הביטחונית; הפרישה מהממשלה וההחלטה לחזור; החשש ששופטי בג"צ יפסלו את כהונת בן גביר כשר לביטחון לאומי; סערת חוק הגיוס וריקוד גולדקנופף על רקע השיר 'נמות ולא נתגייס' • ח"כ יצחק קרויזר מסיעת 'עוצמה יהודית' בריאיון מקיף לישי כהן | צפו (אקטואלי)
העסקה לשחרור חטופים והחשש ששלב ב' לא יצא אל הפועל; הדרישה שחמאס לא יישאר ברצועת עזה; היום שאחרי ותוכנית טראמפ לפינוי הרצועה; האיומים של בצלאל סמוטריץ'; הצעת הפשרה שלו להקמת ועדת חקירה ממלכתית; הביקורת על היועמ"שית וסערת חוק הגיוס | השר זאב אלקין בריאיון מקיף לישי כהן (פוליטי)
תוכנית פינוי עזה שהציג נשיא ארה"ב טראמפ; הסיכוי שפינוי עזה ייצא אל הפועל; ההתקרבות שלו לחזרה לשולחן הממשלה ומה התנאים שלו; הדרישה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה; מקורביו הנמצאים בחדר החקירות ועמדתו בסוגיית חוק הגיוס | יו"ר 'עוצמה יהודית', ח"כ איתמר בן גביר, בריאיון לישי כהן (פוליטי)
עצירת המלחמה ברצועה; ההתנגדות לעסקת החטופים; האיום שאם ישראל לא תשוב למלחמה - סיעתו תפרק את הממשלה; הביקורת שלו על הקמת ועדת חקירה ממלכתית; אי ההכרה בשופט יצחק עמית כנשיא העליון וסערת חוק הגיוס | ח"כ שמחה ורטמן, יו"ר ועדת החוקה, בריאיון מקיף לישי כהן (פוליטי)
השר לשעבר, הרב שלמה בניזרי, מתארח באולפן לריאיון מקיף עם ישי כהן על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ועונה לביקורת הקשה מצד הציבור הדתי לאומי | מה באשר לצעירים החרדים שלא לומדים בישיבות והאם יש סיכוי לעמוד ביעדי הגיוס בחוק אותו מובילים הסיעות החרדיות? צפו בריאיון