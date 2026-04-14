בן גביר מתכנן קמפיין בחירות מלא בדיון בג"ץ להדחתו

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתכנן להפוך את הדיון הדרמטי ביום רביעי בבג"ץ בעתירה להדחתו - לאירוע פוליטי מלא. על פי הנמסר מסביבת השר, הוכנו פודיום, שלטים וסלוגן מיוחד, וצפויים להגיע ח"כים ושרים שיתייצבו לצד בן גביר - כל זאת למרות החלטת בית המשפט להגביל באופן חריג את כניסת הקהל לאולם.

בסביבת בן גביר מסרו בפירוש כי "מדובר באירוע בחירות לכל דבר ועניין". התכנון המפורט כולל אפילו סלוגן שהוכן מראש למקרה שהשר אכן יודח מתפקידו - צעד שמעיד על הגישה הפוליטית-תקשורתית שבחר לאמץ השר במקום הגנה משפטית קלאסית. "בטח שאני קובע מדיניות - מי יקבע?" בן גביר הפיץ היום סרטון תגובה חריף לקראת הדיון, בו הוא בחר שלא להכחיש את הטענות נגדו - אלא להודות בהן בגאווה. "אנשי שמאל קיצוני הגישו עתירה לבג"ץ", פתח השר, "ואליה הצטרפה גם היועצת המשפטית לממשלה - או כפי שאני מכנה אותה: היועצת העבריינית". השר מנה את הטענות המרכזיות בעתירה והודה בכולן תוך הצגתן כחלק מסמכויותיו. "הם טוענים שאני קובע מדיניות", אמר, "והם צודקים! בטח שאני קובע מדיניות. מי יקבע מדיניות? היועצת?" בהמשך התייחס לטענה בדבר התערבותו במינויים במשטרה: "בוודאי שאני מתערב במינויים! זו הסמכות שלי למנות אנשים במשטרת ישראל".

בג"ץ הגביל כניסת קהל מחשש להתפרעויות

בית המשפט העליון הוציא החלטה חריגה לקראת הדיון הדרמטי ביום רביעי, בה נקבע כי הנוכחות הפיזית באולם תוגבל באופן משמעותי. ההחלטה מציינה במפורש כי "קיים חשש מבוסס לכך שהדיון הקבוע ליום 15.4.2026 ילווה בהפרעות, התפרעויות או התפרצויות בדרגה שעלולה להקשות באופן ממשי על ניהולו התקין".

על מנת לשמור על עקרון פומביות הדיון, קבע בית המשפט שהדיון יצולם וישודר בשידור חי לציבור הרחב, אך רק עורכי הדין של הצדדים, נציגי תקשורת ומורשי כניסה מיוחדים יורשו להיכנס לאולם בפועל. בית המשפט קבע גם מסגרת זמנים קשיחה: 60 דקות לכל צד לטיעונים.