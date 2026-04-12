טרור המזוזות בירושלים: ניצולת שואה התעוררה לסיוט

תושבי רחוב אברהם שטרן נדהמו לגלות בוקר של הרס: אלמונים עקרו מזוזות, הציתו תיבות דואר וזרעו חורבן. בין הנפגעות: קשישה ניצולת שואה שביתה חולל. התושבים המזועזעים, בהם עולים מצרפת שנמלטו מהאנטישמיות בחו"ל, דורשים חקירה לאומנית דחופה: "היום זו מזוזה, מחר זו פגיעה בנפש".

סערת הר הבית: האם פסק ההלכה הציל אלפים מ"כריתות"?

אחרי שנבצר מהם להגיע בפסח, אלפים גודשים את הכותל המערבי. בעולם הישיבות מציינים בסיפוק כי סגירת ההר בחג מנעה מעבר על איסור כריתות. מנגד, עלייתו של השר לביטחון לאומי להר בגיבוי משטרתי עוררה זעם דתי ותסיסה ביטחונית, בטענה להפרה בוטה של פסק הרבנות הראשית.

"סומנתי באדום חזק": המכתב המצמרר של אבי האחים שטבעו

שלמה שפיגל, אבי האחים מישיבת תפרח שטבעו בנתניה, פרסם פוסט חשבון נפש מטלטל: "האש האוכלת לא פסקה והטביעה את בני התורה". בעיניים נפוחות מדמעות הוא מבקש מחילה מכל מי שנפגע ממנו בעבר, ומתחנן בפני הציבור: "עצרו דקה לפני העקיצה וניצרו את הלשון לרפואת בניי".

טירוף בקרעסטיר: עשרות אלפים בדרך להונגריה בעקבות הפסקת האש

השלטונות בהונגריה פתחו בדיונים דחופים עם משפחת רובין לקראת הגעת רבבות להילולת רבי ישעיה'לע. פתיחת נתב"ג בעקבות הרגיעה הביטחונית יצרה צפי לשיא חסר תקדים של מתפללים מישראל. המארגנים מבטיחים היערכות לוגיסטית נרחבת: "זו תהיה אחת ההילולות הגדולות והמסודרות ביותר שנראו בשנים האחרונות".

המיקרופון נשאר פתוח: "אנחנו נפרק את עולם התורה"

חשיפה מטלטלת מדיון בבג"ץ: עורכי הדין של העותרים נשמעו לכאורה לוחשים: "זה יגמור את זה, נפרק את עולם התורה". בש"ס תקפו בחריפות: "שונאי יהדות חברו לשופטים מנותקים". במקביל, השופט סולברג הטיח במדינה ביקורת קשה על "חידלון המשטרה" בצל נתוני אכיפה אפסיים נגד עריקים חרדים.