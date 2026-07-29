סערה פרצה הערב (רביעי) בעקבות חשיפה של הכתב דניאל גרובייס ב'כאן חדשות', המתעד דו-שיח בין יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, לבין בחור ישיבה במהלך שמחת חתונה בטבריה. הבחור ביקש להתייעץ בנוגע למעמדו הצבאי, וגולדקנופף השיב לו בלשון תמציתית: "תעשה".

על פי הדיווח, צעיר חרדי הלומד באחת הישיבות הליטאיות ניגש לחבר הכנסת גולדקנופף במהלך השמחה ושאל: "יש באפשרותי לעשות פטור מהצבא, יש לי מכרים שעוסקים בזה שכבר עשו את זה להרבה בחורים. השאלה שלי היא האם יש היתכנות לחוק בקרוב, או שעדיף לי לעשות פטור?"

"אנחנו לא שותפים בממשלה"

בתגובה השיב לו ח"כ גולדקנופף: "מה אתה רוצה ממני? אנחנו לא שותפים בממשלה בכלל, ואנחנו לא יודעים עם מי נלך [לאחר הבחירות]". הבחור המשיך והקשה: "אז מה לעשות?", וגולדקנופף השיב: "מה אני אומר? תעשה".

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בעקבות פרסום הדו-שיח, פרסמו בלשכתו של ח"כ גולדקנופף הבהרה נחרצת ודחו את הניסיון לטעון כי מדובר בהמלצה לפטור פיקטיבי. "ח"כ יצחק גולדקנופף התרשם כבר בתחילת השיחה כי מדובר בבחור המתמודד עם קושי קוגניטיבי משמעותי, ולכן סבר כי אם מצבו אכן מצדיק פטור רפואי על פי דין, אין כל פסול בכך שיממש את זכויותיו", נמסר מהלשכה.

בהבהרה הודגש: "כל ניסיון להציג את הדברים כהמלצה להוציא פטור רפואי פיקטיבי הוא סילוף של תוכן השיחה". מנגד, הכתב דניאל גרובייס טען בדיווחו כי הבחור בריא בנפשו ובגופו, ולומד כאמור בישיבה ליטאית מובילה.