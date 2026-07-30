בעיירה וואדבורן שבהרי הקאנטרי שבארצות הברית, הפך בית הכנסת "כלל ישראל שול" למוקד מרכזי עבור אלפי נופשים בחודשי הקיץ. בית המדרש, המנוהל בידי האדמו"ר מניקלשבורג שליט"א, מקבל בחמימות יהודים מכל החוגים והעדות.

המקום פועל ללא הפסקה במשך כל שעות היממה, כאשר מתקיימים בו מאות מניינים של תפילות שחרית, מנחה וערבית ברצף. לצד הפעילות הרוחנית, דואג האדמו"ר שליט"א באופן אישי גם לצרכים הגשמיים של המבקרים: במקום מוגשים כיבוד, משקאות חמים, עוגות ומרק ללא תשלום לאורך כל היממה.

מחזה מרומם ומרגש הוא האדמו"ר שליט"א עצמו, הנראה לעיתים קרובות כשהוא חוגר סינר ונכנס למטבח יחד עם בניו, כדי להכין מזון, לחתוך אבטיחים ולהגישם בעצמו להמוני האורחים. בית הכנסת פתוח בפני חסידים, ליטאים, מודרניים ואף יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, והאדמו"ר שליט"א ידוע בגישתו המקרבת ובשירה ובריקודים שהוא פורץ בהם עם הנוער והמבקרים.

בנוסף לכך, הציב האדמו"ר שליט"א שלטים בולטים ברחבי המתחם הקוראים להימנע ממחלוקות ולהגביר את האחדות, תוך שהוא מדגיש ללא הרף את חשיבות השלום והאחווה בקרב כלל ישראל.