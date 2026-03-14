אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
חגי ומועדי תשרי עברו על כלל חסידי ניקלשבורג בהתרוממות הנפש בצילו של מנהיגם הרוחני, האדמו"ר מניקלשבורג במרכז החסידות במונסי ניו יורק | במהלך שמחות בית השואבה פיזז הרבי עם לפידי אש בוערים לזכר המקדש, תוך שהוא מעודד השירה בעוז ובתעצומות | עם סיום עבודת הנענועים נצפה הרבי מנשק בחביבות את ארבעת מינים | בסיום טיש נעילת החג שמחת תורה, ליוו המונים את הרבי לביתו בשירה ובזימרה (חסידים)
מאות תושבי ווילאסמבורג נהרו השבת לחסות בצילו של האדמו"ר מניקלשבורג אשר הגיע לשבות בשכונה לראשונה מזה למעלה מעשרים שנה | הרבי המתגורר במונסי, עשה פעמיו על פמליה מכובדת מחסידיו לשבות בעיר, שם הרעיף טללי חיזוק ותחיה לתושבים | באשמורת בוקר יום ראשון ירד הרבי לפני התיבה לאמירת הסליחות בהתעוררות עצומה | בתוך כך, נמשכות התפילות לרפואתו השלמה והמהירה של אחיו של האדמו"ר, הרה"צ רבי נפתלי בן יענטיל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
האדמו"ר מניקולשבורג בורו פארק נצפה במטבח המרכזי בוואודבוירן שב"קאנטרי", מקום הנופש הקיצי, מכין אוכל ומגיש לאורחים יחד עם בניו - במחזה מרהיב שמתרחש מדי שנה בחצר בית הכנסת 'כלל ישראל שול' | צפו בתיעוד (חסידים)
עטור בבגדי לבן לתפארה, העלה האדמו"ר מניקלשבורג שלהבת אש קודש לרגל הילולת התנא האלוקי רשב"י, ברחבת בית מדרשו הגדול בעיירת מונסי | בהמשך ערך את שולחנו לפני ציבור חסידיו, וירה בחץ וקשת לעיני קהל עם ועדה (חסידים)
בכפור האמריקאי במונסי הרחוקה, ערך האדמו"ר מניקלשוברג את סדרי ימי חג הפסח באופן נעלה ומיוחד, צפו במעמדי האורה החל משאיבת מים שלנו ושריפת החמץ שם לבש האדמו"ר את ה'פעלץ' מפני הצינה, בהמשך נצפה הרבי בעריכת שולחנו הטהור לרגל נעילת החג יחד עם כל קהל חסידיו ומעריציו (חסידים)